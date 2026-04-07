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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी, पूछताछ के लिए पहुंची दिल्ली और असम पुलिस की टीम

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी के पास तीन देश के अलग-अलग पासपोर्ट रखने का आरोप लगया था.

पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी
पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 7, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: निजामुद्दीन ईस्ट में रहने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने उनके घर पर छापेमारी की है. इस दौरान लगातार सुबह से पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी चल रही है. बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के पत्नी को लेकर कहा था कि उनके पास तीन देश का नागरिकता है. इसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई की है. लगातार दिल्ली पुलिस मौके पर तैनात है और असम पुलिस अंदर पूछताछ कर रही है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा एक प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से 5 अप्रैल को कहा था कि हमारे कुछ विदेश में रहने वाले शुभचिंतकों ने सनसनीखेज़ कुछ काग़ज़ भेजे हैं. ये ऐसे काग़ज़ हैं, जो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत की राजनीति में इतनी बड़ी बात किसी सिटिंग मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के ख़िलाफ़ सामने आई हो. हम ख़ुद हैरान हुए कि क्या ये संभव भी है. हम देखते हैं कि कई लोग आटे में नमक डालते हैं, नमक में आटा वो भी इतनी बेशर्मी से, इतना खुलकर, इतनी निडरता से. जैसे कि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता.

पवन खेड़ा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी के पास तीन देश के अलग-अलग पासपोर्ट है, जो चालू पासपोर्ट है, जिसकी अभी एक्सपायरी नहीं हुई है. इस बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि जो पासपोर्ट वह दिखा रहे हैं, वह एडिटिंग की गई है, इसको लेकर उन्होंने पवन खेड़ा पर मानहानि केस करने की बात भी कही है. पवन खेड़ा का आरोप है कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास यूएई, एंटीगुआ और बारबुडा, और मिस्र का पासपोर्ट है. उन्होंने इसके समर्थन के कुछ दस्तावेज़ों की कॉपी भी दिखाई है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के निजामुद्दीन ईस्ट इलाके के आवास पर असम पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी आज की जा रही है, जहां सुबह से ही असम पुलिस और दिल्ली पुलिस उनके घर के बाहर और घर के अंदर है हालांकि अभी तक कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से मीडिया कर्मियों के द्वारा बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है. असम के मुख्यमंत्री ने पवन खेड़ा के इस बयान के बाद चेतावनी दी थी कि उनके द्वारा बोले गए झूठ पर वह बड़ी कार्रवाई करेंगे.

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