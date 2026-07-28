ETV Bharat / bharat

पति ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर पत्नी की जान से मारा, फिर मोबाइल से वीडियो बनाया

बागलकोट: कर्नाटक के बागलकोट से सनसनीखेज मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, एक शख्स पर आरोप है कि, उसने अपनी पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला किया, उसे फांसी पर लटकाकर मार डाला. आरोप है कि, उसने अपनी पत्नी को जान से मारने का मोबाइल से वीडियो भी बनाया है. यह अमानवीय घटना सोमवार को जिले के बिलागी तालुक के गलागली गांव में हुई.

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि, पति ने फांसी पर लटकी पत्नी का वीडियो बनाया और अपना भी वीडियो बनाया. भाग्यश्री के माता-पिता ने बिलागी पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि उसने यह वीडियो अपने दोस्तों और माता-पिता को भेजा था.

खबर के मुताबिक, पत्नी अपने पति से नाराज होकर अपने मायके महालिंगपुरा चली गई थी. भाग्यश्री अपने बड़ों के कहने पर दो महीने बाद सोमवार को ही अपने पति के घर आई थी. इस दौरान दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर फिर से झगड़ा हुआ. महिला के माता-पिता ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि गुस्साए आरोपी ने अपनी पत्नी को रॉड से मारा और फांसी पर लटकाकर मार डाला. इस कपल की शादी छह साल पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी है.