ETV Bharat / bharat

पति ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर पत्नी की जान से मारा, फिर मोबाइल से वीडियो बनाया

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि, पति ने फांसी पर लटकी पत्नी का वीडियो बनाया

A husband kills wife beating by Iron rod and captured video on his mobile
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बागलकोट: कर्नाटक के बागलकोट से सनसनीखेज मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, एक शख्स पर आरोप है कि, उसने अपनी पत्नी पर लोहे की रॉड से हमला किया, उसे फांसी पर लटकाकर मार डाला. आरोप है कि, उसने अपनी पत्नी को जान से मारने का मोबाइल से वीडियो भी बनाया है. यह अमानवीय घटना सोमवार को जिले के बिलागी तालुक के गलागली गांव में हुई.

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि, पति ने फांसी पर लटकी पत्नी का वीडियो बनाया और अपना भी वीडियो बनाया. भाग्यश्री के माता-पिता ने बिलागी पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि उसने यह वीडियो अपने दोस्तों और माता-पिता को भेजा था.

खबर के मुताबिक, पत्नी अपने पति से नाराज होकर अपने मायके महालिंगपुरा चली गई थी. भाग्यश्री अपने बड़ों के कहने पर दो महीने बाद सोमवार को ही अपने पति के घर आई थी. इस दौरान दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर फिर से झगड़ा हुआ. महिला के माता-पिता ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया है कि गुस्साए आरोपी ने अपनी पत्नी को रॉड से मारा और फांसी पर लटकाकर मार डाला. इस कपल की शादी छह साल पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी है.

जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ गोयल ने कहा कि आरोपी को पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. खबर के मुताबिक, दोनों को प्यार हो गया था और छह साल पहले शादी हुई थी. पत्नी पिछले दो महीने से अपने घर में रह रही थी. पति-पत्नी ने अपना झगड़ा सुलझा लिया था और आरोपी उसे पिछले दिन घर ले आया था. शाम को, अवैध संबंध के आरोप को लेकर उनका झगड़ा हुआ था.

इस दौरान पति ने पत्नी को रॉड से मारा और फंदे से लटका दिया. खबर मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर गई और जांच की, तो उन्हें दो बीयर की बोतलें और एक फोन मिला. उन्होंने कहा कि रॉड और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक के रामनगर में नाबालिग लड़के ने गर्लफ्रेंड को गोली मारकर दफनाया, जानें क्यों

TAGGED:

A HUSBAND KILLS WIFE
KARNATAKA
BAGALAKOT IN KARNATAKA
KARNATAKA POLICE
A HUSBAND KILLS WIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.