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दिल्ली: मेड की बेरहमी से हत्या, शव के पास ही बैठा रहा आरोपी डॉक्टर, गिरफ्तार

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी थाना इलाके में एक मेड (हाउस हेल्प) की बेहरमी से हत्या का मामला सामने आया है. महिला का मृत शरीर घर की छत पर पाया गया. जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई. आरोप है कि महिला जिस घर में काम करती थी, उसी घर के मालिक एक डॉक्टर ने महिला की हत्या की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी डॉक्टर मनीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि डॉक्टर ने अपने घर पर काम करने वाली मेड की हत्या क्यों की. वहीं मृतक महिला की पहचान मीना देवी के रूप में हुई है जिसकी उम्र 45 वर्ष है.

मृतक महिला के बेटे ने बताया कि मां सुबह-सुबह काम करने के लिए डॉक्टर के घर पर पहुंची थी इसके बाद हमें तकरीबन 12:00 बजे के करीब पता चला की मां की मौत हो गई है, हम जब यहां पहुंचे तो हमें मां को देखने से मना किया जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा कि मेरी मां को कोई बीमारी भी नहीं थी फिर भी मेरी मां की यहां मौत कैसे हुई लेकिन अभी पता चल रहा है कि मेरी मां की हत्या की गई है.