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ओखला में अतिक्रमण मुक्त जमीन पर यूपी के छात्रों के लिए बनाया जाएगा हॉस्टल- मंत्री स्वतंत्र देव

यह जानकारी उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ओखला स्थित नव निर्मित मुख्य अभियन्ता-यमुना कार्यालय भवन के लोकार्पण के दौरान दी.

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जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 4:30 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार अब दिल्ली के ओखला क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराई गई सिंचाई विभाग की जमीन को हरियाली, वेटलैंड विकास व जनहित की परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में भविष्य में दिल्ली में पढ़ने आने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यमुना परियोजना संगठन के माध्यम से सिंचाई विभाग लगातार अपनी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ उन्हें संरक्षित व विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है. पिछले पांच वर्षों में ओखला और आगरा नहर क्षेत्र में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. विभाग के अनुसार इस जमीन की सर्किल रेट के आधार पर कीमत लगभग 338 करोड़ रुपये है.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दी जानकारी (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि गाजियाबाद जनपद के ग्राम कैला में सिंचाई विभाग की 18 एकड़ से अधिक भूमि भी कब्जा मुक्त कराई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2205 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अतिरिक्त ओखला क्षेत्र के ग्राम 67 और 68 की लगभग 18 हेक्टेयर भूमि को भी विभाग ने पुनः अपने कब्जे में लिया है, जिसकी कीमत करीब 1019 करोड़ रुपये बताई गई है.

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल जमीन को खाली कराना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखते हुए जनहित में विकसित करना है. इसी के तहत जनूबी चरागाह क्षेत्र की 178 हेक्टेयर भूमि को स्थायी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. यहां पर वेटलैंड डेवलपमेंट परियोजना पर काम चल रहा है. प्रथम चरण में 86 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य शुरू हो चुका है, जबकि बाकी कार्य अगले दो चरणों में पूरा किया जाएगा.

वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा-मंत्री
उन्होंने ये बताया कि अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया है. हाल ही में करीब चार हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त कर वहां 3500 पौधे लगाए गए हैं, जिनमें 46 प्रजातियों के वृक्ष शामिल हैं. भविष्य में यह क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन व भूजल संवर्धन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करने आने वाले उत्तर प्रदेश के छात्रों को रहने की समस्या का सामना करना पड़ता है. इसे देखते हुए विभाग अतिक्रमण मुक्त कराई गई सुरक्षित जमीन पर छात्रावास निर्माण की संभावना पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सुविधाएं भविष्य में छात्रों के लिए उपयोगी साबित होंगी.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ओखला बैराज व यमुना परियोजना उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था का अहम केंद्र है. यहां से सहारनपुर, बागपत, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, आगरा व फिरोजाबाद समेत कई जिलों तक नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जाता है. विभाग के अनुसार करीब 309 नहरें और लगभग 2900 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली इस परियोजना से संचालित हो रही है, जिससे करीब दो लाख किसानों को खेती की सिंचाई का लाभ मिल रहा है.

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