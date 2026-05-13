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ओखला में अतिक्रमण मुक्त जमीन पर यूपी के छात्रों के लिए बनाया जाएगा हॉस्टल- मंत्री स्वतंत्र देव

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार अब दिल्ली के ओखला क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराई गई सिंचाई विभाग की जमीन को हरियाली, वेटलैंड विकास व जनहित की परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में भविष्य में दिल्ली में पढ़ने आने वाले उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाने की योजना भी तैयार की जा रही है.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यमुना परियोजना संगठन के माध्यम से सिंचाई विभाग लगातार अपनी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ उन्हें संरक्षित व विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है. पिछले पांच वर्षों में ओखला और आगरा नहर क्षेत्र में 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. विभाग के अनुसार इस जमीन की सर्किल रेट के आधार पर कीमत लगभग 338 करोड़ रुपये है.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दी जानकारी (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि गाजियाबाद जनपद के ग्राम कैला में सिंचाई विभाग की 18 एकड़ से अधिक भूमि भी कब्जा मुक्त कराई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2205 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अतिरिक्त ओखला क्षेत्र के ग्राम 67 और 68 की लगभग 18 हेक्टेयर भूमि को भी विभाग ने पुनः अपने कब्जे में लिया है, जिसकी कीमत करीब 1019 करोड़ रुपये बताई गई है.

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल जमीन को खाली कराना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखते हुए जनहित में विकसित करना है. इसी के तहत जनूबी चरागाह क्षेत्र की 178 हेक्टेयर भूमि को स्थायी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. यहां पर वेटलैंड डेवलपमेंट परियोजना पर काम चल रहा है. प्रथम चरण में 86 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास कार्य शुरू हो चुका है, जबकि बाकी कार्य अगले दो चरणों में पूरा किया जाएगा.