आज गुजरात के लिए ऐतिहासिक दिन, विधानसभा में पेश होगा UCC बिल
हर्ष संघवी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से विवाह, नागरिक, पारिवारिक मामलों से जुड़े विषयों में सभी के लिए एक समान नियम लागू होगा.
Published : March 24, 2026 at 2:08 PM IST
गांधीनगर: गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर चल रही महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक बहस के बीच, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आज का दिन गुजरात के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा.
हर्ष संघवी ने कहा कि गुजरात की सभी बहनों, बेटियों और माताओं के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था बनाने की दिशा में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सदन में यूसीसी बिल पेश किया जाने वाला है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा.
उन्होंने आगे कहा कि भले ही देश को 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन अलग-अलग सामाजिक, पारंपरिक और धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के कारण समानता स्थापित नहीं हो पाई थी. इस स्थिति में महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा.
उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद विवाह, नागरिक और पारिवारिक मामलों से जुड़े विषयों में सभी के लिए एक समान नियम लागू होगा, जिससे महिलाओं को और भी मजबूत तरीके से न्याय और सुरक्षा मिलेगी.
हर्ष संघवी ने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता किसी एक धर्म को ध्यान में रखकर नहीं लाया जा रहा है बल्कि यह पूरे समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने का एक कानूनी माध्यम है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता बिल लाने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जो राज्य के लिए गर्व की बात है.
यह अन्य राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है. उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि राज्य के सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की बहनों, माताओं और बेटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बिल का समर्थन करेंगे और इस ऐतिहासिक फैसले को सफल बनाएंगे.