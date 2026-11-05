ETV Bharat / bharat

अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते 49 पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु लौटे वतन, तीर्थयात्रियों ने कहा, 'जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव'

अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते 49 पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु लौटे वतन ( ETV Bharat )

अमृतसर (अटारी बॉर्डर): भारत में खास ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक जगहों पर घूमने के बाद पाकिस्तान से आए 49 सिख तीर्थयात्रियों का जत्था अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते सुरक्षित अपने वतन लौट गया.

यह समूह करीब एक महीने तक चली अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के बाद वापस पाकिस्तान चले गए. ननकाना साहिब (पाकिस्तान) और उसके आस-पास के इलाकों से आए इस समूह ने भारत में श्री हेमकुंट साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर) और दिल्ली के कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों का दौरा किया.