अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते 49 पाकिस्तानी सिख श्रद्धालु लौटे वतन, तीर्थयात्रियों ने कहा, 'जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव'
धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भारत आए 49 पाकिस्तानी सिख तीर्थयात्रियों का एक समूह अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान लौट गया.
Published : November 5, 2026 at 1:35 PM IST
अमृतसर (अटारी बॉर्डर): भारत में खास ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक जगहों पर घूमने के बाद पाकिस्तान से आए 49 सिख तीर्थयात्रियों का जत्था अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते सुरक्षित अपने वतन लौट गया.
यह समूह करीब एक महीने तक चली अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करने के बाद वापस पाकिस्तान चले गए. ननकाना साहिब (पाकिस्तान) और उसके आस-पास के इलाकों से आए इस समूह ने भारत में श्री हेमकुंट साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर) और दिल्ली के कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों का दौरा किया.
अपनी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने दोनों देशों के बीच शांति और आपसी भाईचारे के लिए भी प्रार्थना की. तीर्थयात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को अपनी वापसी यात्रा को लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मौजूदा नियमों के मुताबिक उन्हें हवाई जहाज से लौटना था. इस प्रक्रिया में कनेक्टिंग फ्लाइट्स और बहुत सारे पेपरवर्क शामिल थे. इस प्रक्रिया में समूह को 22 से 24 घंटे लगने वाले थे. इस कारण उन्हें बहुत परेशानी हुई.
इन मुश्किलों को देखते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह कहलों ने भारत सरकार से एक खास आग्रह किया, जिसके बाद सिख तीर्थयात्रियों का यह समूह पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया.
तीर्थयात्रियों का आग्रह और धार्मिक भावनाओं को आगे रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें अटारी-वाघा बॉर्डर के रास्ते सड़क से पाकिस्तान लौटने की आधिकारिक अनुमति दे दी. अटारी बॉर्डर पर सभी इमिग्रेशन और सुरक्षा औपचारिकता पूरी करने के बाद यह समूह पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया.
पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों ने आभार व्यक्त किया
समूह में शामिल भूपिंदर सिंह ननकाना साहिब से आए एक तीर्थयात्री ने अपनी भावनाएं शेयर करते हुए कहा, "हम 8 तारीख को 30 दिन के वीजा पर भारत पहुंचे. श्री हेमकुंट साहिब और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जाना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे सुखद अनुभव रहा है.
उन्होंने कहा, "हम अपनी पूरी यात्रा के दौरान किए गए बेहतरीन इंतजामों के लिए भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का दिल से धन्यवाद करते हैं. दोनों सरकारों के बीच सहयोग की वजह से हमारी तीर्थयात्रा बहुत आसान और पूरी तरह से बिना किसी परेशानी के हुई."
उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे भारतीय तीर्थयात्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं ठीक वैसे ही भारत में ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दरवाजे भी पाकिस्तान के सिख तीर्थयात्रियों के लिए लगातार और आसानी से खुले रहने चाहिए.
पाकिस्तानी सिख तीर्थयात्री भूपिंदर सिंह ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आदान-प्रदान से दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते और मज़बूत होंगे और बॉर्डर पर शांति, मेलजोल और भाईचारे का माहौल बनेगा.
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