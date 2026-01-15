जयपुर में 78वें आर्मी डे पर भव्य परेड, ऑपेरशन सिंदूर में दुश्मन को धूल चटाने वाले हथियार उतरे सडकों पर
जयपुर के महल रोड पर 78वें सेना दिवस की भव्य परेड हुई, जहां स्वदेशी हथियारों, टैंकों और ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य ने लाखों दिल जीते.
जयपुर: राजधानी में आज अपने आप में एक अनूठा इतिहास रचा गया. सेना दिवस की परेड का आयोजन पहली बार सैन्य छावनी से बाहर जयपुर की महल रोड पर किया गया, जहां धरती से आकाश तक सेना का शौर्य दिखाई दिया. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले हथियारों को जब लोगों ने सड़क पर उतरे हुए देखा, तो उनके रोमांच का कोई ठिकाना नहीं रहा. नवगठित भैरव ब्रिगेड के जवानों ने भी परेड में भाग लिया.
परेड की शुरुआत परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं तथा उनके परिजनों को मेडल प्रदान करने के साथ हुई. सबसे आगे नेपाल आर्मी बैंड का विशेष दस्ता आकर्षण का केंद्र रहा. वहीं, 61 कैवलरी के घुड़सवारों ने लहरिया साफा पहनकर राजस्थानी व सैन्य परंपरा की झलक दिखाई. इस मौके पर सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, दक्षिण पश्चिम कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, मिजोरम के राज्यपाल व पूर्व सेनाध्यक्ष वी.के. सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद रहे.
टैंक, मिसाइल और एंटी-मिसाइल सिस्टम की झलक: प्रदर्शनी में भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, के-9 वज्र, धनुष तोप, बीएमपी, शिल्का और 155 एमएम अमोघ जैसे अत्याधुनिक हथियारों और बख्तरबंद वाहनों का प्रदर्शन किया गया. वहीं, पिनाका लॉन्चर सिस्टम, भीम मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, नाग और ब्रह्मोस मिसाइल भी प्रदर्शनी में शामिल रहीं. सीमा के मूक सैनिकों के रूप में डॉग स्क्वाड ने भी परेड में हिस्सा लिया, जिसमें जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, बेल्जियन तथा स्वदेशी हाउंड डॉग शामिल रहे. प्रदर्शनी में 13 प्रकार के स्वदेशी ड्रोन, तीन प्रकार के जैमर, मोबाइल ड्रोन ऑपरेटर सिस्टम और कम्युनिकेशन वाहनों का भी प्रदर्शन किया गया.
स्वदेशी तकनीक के हथियारों का दिखा दम
- ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले आधुनिक हथियार, एंटी-ड्रोन व एंटी-मिसाइल सिस्टम शामिल रहे.
- स्वदेशी तकनीक से बने आधुनिक हथियारों ने आत्मनिर्भर भारत को रेखांकित किया.
- अपग्रेडेड वायु रक्षा प्रणाली शिल्का ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के ड्रोन को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई.
- डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग मिसाइल सिस्टम को भी यहां प्रदर्शित किया गया, जो इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणाली से सुसज्जित है.
- स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल का भी परेड में प्रदर्शन हुआ. इसने पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाई.
- ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाली ग्रैड बीएम-21, पिनाका और ब्रह्मोस का प्रदर्शन भी किया गया.
परेड देखने आए दर्शक हुए अभिभूत: पहली बार जयपुर में हुई आर्मी डे परेड को देखने महल रोड पर बड़ी संख्या में आमजन भी पहुंचे. इनमें से कई लोगों को भारतीय सेना के आधुनिक हथियार देखने का पहली बार मौका मिला. यहां आए लोगों को स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों के जरिए आत्मनिर्भर भारत की भी झलक देखने को मिली. यहां आई शोभा राठौड़ का कहना है कि पहली बार इतना भव्य आयोजन जयपुर में हुआ, जिसमें शामिल होकर देश की सैन्य परंपरा को देखने का मौका मिला. वहीं, भवानी सिंह राठौड़ का कहना है कि इस आयोजन से युवाओं में देशभक्ति का जज्बा मजबूत हुआ है. उनमें भी सेना में शामिल होने की ललक बढ़ी है.
