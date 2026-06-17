ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट पार्क में लाल कान वाले हाथी की धूम, विशालकाय टस्कर बना वन्यजीव प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र

विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन दिनों लाल कान वाला एक विशालकाय हाथी सबको लुभा रहा है

JIM CORBETT RED EARED ELEPHANT
लाल कान वाला हाथी (Photo courtesy: Deep Rajwar)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. इन दिनों कॉर्बेट में दिखाई दे रहा एक विशालकाय लाल कान वाला दुर्लभ टस्कर हाथी वन्यजीव प्रेमियों, पर्यटकों और फोटोग्राफरों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. अपने विशाल शरीर, लंबे चमकदार दांतों और लाल रंग के कानों के कारण यह हाथी दूर से ही अलग पहचान बना लेता है.

कॉर्बेट पार्क का लाल कान वाला हाथी: हाल ही में यह दुर्लभ टस्कर हाथी कॉर्बेट के विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया. 11 जून को यह हाथी कॉर्बेट के सबसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र ढिकाला जोन के ग्रासलैंड इलाके में विचरण करता दिखाई दिया था. इसके बाद यह लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय कर 13 जून को झिरना रेंज पहुंच गया. इस हाथी की लगातार गतिविधियों पर वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों की नजर बनी हुई है.

चर्चा का विषय बना टस्कर हाथी: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान समय में 1200 से अधिक एशियाई हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है, लेकिन लाल कान वाले हाथी बेहद कम संख्या में दिखाई देते हैं. यही वजह है कि यह दुर्लभ टस्कर चर्चा का विषय बना हुआ है. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार बताते हैं कि-

यह हाथी कॉर्बेट के सबसे पहचान वाले टस्करों में से एक है. अनुमानित रूप से 40 से 45 वर्ष आयु का यह परिपक्व नर हाथी अपने शांत स्वभाव और विशाल कद-काठी के लिए जाना जाता है. सामान्यतः यह आक्रामक व्यवहार नहीं करता, जिससे वन्यजीव फोटोग्राफरों को इसके प्राकृतिक व्यवहार और शानदार तस्वीरें कैद करने का अवसर मिलता है.
-दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर-

ये है हाथी के लाल कानों का कारण: इस हाथी के लाल कानों को लेकर लोगों के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं रहती हैं. हालांकि दीप रजवार का कहना है कि-

यह किसी बीमारी या संक्रमण का संकेत नहीं है. दरअसल कानों में पिगमेंट की कमी और रक्त वाहिकाओं की विशेष संरचना के कारण कानों का रंग लाल दिखाई देता है. यही अनोखी विशेषता इस हाथी को अन्य हाथियों से अलग और विशिष्ट पहचान प्रदान करती है.
-दीप रजवार, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर-

पहले भी रहा है लाल कान वाला हाथी: वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार लगभग एक दशक पहले भी कॉर्बेट में ऐसा ही एक लाल कान वाला विशाल टस्कर हाथी देखा जाता था. उसकी वर्ष 2017 में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. उसके बाद लंबे समय से ऐसा कोई हाथी दिखाई नहीं दिया था. ऐसे में वर्तमान में दिख रहा यह लाल कान वाला टस्कर हाथी एक बार फिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि स्वस्थ, शक्तिशाली और परिपक्व नर हाथियों की मौजूदगी किसी भी जंगल के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत होती है. लाल कान वाला यह गजराज केवल कॉर्बेट की सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की सफलता की जीवंत मिसाल भी है. जंगल की हरियाली के बीच विचरण करता यह विशालकाय टस्कर हाथी आज कॉर्बेट की नई पहचान बनता नजर आ रहा है.
ये भी पढ़ें: बाघ, तेंदुओं की घट गई डाइट, हाथी हुए 'खूंखार', एक्सपर्ट ने बताया बदलाव का कारण

TAGGED:

JIM CORBETT TUSKER ELEPHANT
उत्तराखंड का लाल कान वाला हाथी
जिम कॉर्बेट टस्कर हाथी
RED EARED ELEPHANT
JIM CORBETT RED EARED ELEPHANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.