ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट पार्क में लाल कान वाले हाथी की धूम, विशालकाय टस्कर बना वन्यजीव प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्यजीवों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. इन दिनों कॉर्बेट में दिखाई दे रहा एक विशालकाय लाल कान वाला दुर्लभ टस्कर हाथी वन्यजीव प्रेमियों, पर्यटकों और फोटोग्राफरों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. अपने विशाल शरीर, लंबे चमकदार दांतों और लाल रंग के कानों के कारण यह हाथी दूर से ही अलग पहचान बना लेता है.

कॉर्बेट पार्क का लाल कान वाला हाथी: हाल ही में यह दुर्लभ टस्कर हाथी कॉर्बेट के विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया. 11 जून को यह हाथी कॉर्बेट के सबसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र ढिकाला जोन के ग्रासलैंड इलाके में विचरण करता दिखाई दिया था. इसके बाद यह लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय कर 13 जून को झिरना रेंज पहुंच गया. इस हाथी की लगातार गतिविधियों पर वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों की नजर बनी हुई है.

चर्चा का विषय बना टस्कर हाथी: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान समय में 1200 से अधिक एशियाई हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है, लेकिन लाल कान वाले हाथी बेहद कम संख्या में दिखाई देते हैं. यही वजह है कि यह दुर्लभ टस्कर चर्चा का विषय बना हुआ है. वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार बताते हैं कि-