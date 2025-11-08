ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में चलती ट्रेन से टकराया 'बाज', लोको पायलट घायल

जम्मू-कश्मीर में एक उड़ता हुआ बाज ट्रेन से टकरा गया. इस घटना में लोको पायलट के चेहरे पर मामूली चोटें भी आईं.

JK TRAIN EAGLE COLLISION
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 1:13 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 1:24 PM IST

श्रीनगर: हवाई जहाज़ से पक्षियों के टकराने की खबरें तो आपने अक्सर सुनी होंगी. वहीं, ट्रेनों के बारे में अक्सर भैंस-गाय या फिर हाथी से टकराने की खबर सुनने को मिलती है. यह भी सुना होगा कि भैंसे के टकराने से ट्रेन की इंजन क्षतिग्रस्त हो गयी. लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है. जम्मू-कश्मीर में एक बाज ट्रेन से टकरा गया.

क्या है घटनाः

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह घटना अनंतनाग जिले में बिजबेहरा और अनंतनाग रेलवे स्टेशनों के बीच हुई. पटरी पर दौड़ती बारामूला-बनिहाल ट्रेन के साथ ये हादसा हुआ. इस घटना में लोको पायलट के चेहरे पर मामूली चोटें भी आईं. तेज रफ्तार ट्रेन के विंडस्क्रीन से बाज टकरा गया. जिससे शीशा टूट गया और वह सीधे पायलट के केबिन में जा गिरा.

पायलट को हल्की चोट लगीः

हादसे के वक्त ट्रेन स्पीड में थी. विंडस्क्रीन टूटने से पायलट को हल्की चोट आयी. कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ. चौंकाने वाली बात यह भी रही कि टक्कर के बाद बाज केबिन के अंदर सुरक्षित उतर आया. जो इस घटना को और भी अजीब बना देता है. फिलहाल रेलवे प्रशासन ने इस मामले की जांच की तैयारी कर रही है. इस घटना के कारण थोड़ी देर के लिये यातायात प्रभावित रहा. ट्रेन को रोकनी पड़ी. जांच के बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया.

Last Updated : November 8, 2025 at 1:24 PM IST

TAGGED:

ट्रेन से चील टकराई
लोको पायलट घायल
EAGLE COLLIDES WITH TRAIN
LOCO PILOT INJURED
JK TRAIN EAGLE COLLISION

