चाइना बॉर्डर के पास उत्तराखंड के गांव में लगी भीषण आग, कई मकान जलकर हुए खाक

चमोली जिले की नीती घाटी के मेहरगांव में बुधवार रात आग लग गई, आग में घर समेत घरेलू उपयोग का सामान जलकर नष्ट हो गया

चमोली के मेहरगांव में लगी आग (Photo courtesy - Chamoli Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 18, 2025 at 7:31 AM IST

3 Min Read
चमोली: ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के सीमांत नीती घाटी स्थित मेहरगांव में अचानक घरों में आग लग गई. देखते ही देखते कई घर आग की चपेट में आ गए. आग बुधवार रात लगी. पुलिस प्रशासन को जैसे ही आग लगने की सूचना मिली तत्काल फायर ब्रिगेड, पुलिस और आईटीबीपी को आग बुझाने, राहत और बचाव कार्य के लिए रवाना किया गया.

नीती घाटी के मेहरगांव में लगी आग: चीन के कब्जे वाले तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित चमोली जिले के मेहरगांव में बुधवार रात अचानक आग लग गई. मेहरगांव मलारी गांव से करीब 4 किलोमीटर आगे नीती घाटी में स्थित है. मलारी के लोगों ने गांव से आग की लपटें उठती देखी तो पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी. पुलिस प्रशासन ने तत्काल फायर सर्विस के साथ पुलिस और आईटीबीपी को मौके पर भेजा.

Mehergaon village fire
चमोली जिले में चीन बॉर्डर के पास के गांव में आग लगी (Photo courtesy - Chamoli Police)

आग से 5 मकान हुए नष्ट: राहत और बचाव टीम जब मलारी के लोगों की मदद से गांव में पहुंची तो वहां भीषण आग लगी हुई थी. घरों में रखी लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. बताया जा रहा है कि 4 से 5 मकान पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके हैं. आग कैसे लगी, इसका स्पष्ट कारण अभी पता नहीं लगा है. ऐसी आशंका है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण हो सकता है.

Mehergaon village fire
मेहरगांव में लगी आग से 5 मकान जलकर खाक हुए (Photo courtesy - Chamoli Police)

सर्दी में निचले इलाकों में आ गए थे लोग: राहत की बात ये रही कि जिस मेहरगांव में आग लगी वहां इन दिनों लोग नहीं रहते हैं. दरअसल मेहरगांव उच्च हिमालय में चीन के कब्जे वाले तिब्बत बॉर्डर के पास बसा है. नीती घाटी में सर्दियों के 6 महीने जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है. यहां खूब बर्फबारी होती है. जल स्रोत भी जम जाते हैं. ऐसे में यहां के लोग ठंड के 6 महीने निचले इलाके में चले जाते हैं. ये पलायन करीब 6 महीने के लिए होता है. गर्मी की शुरुआत में ये लोग रिवर्स माइग्रेशन करके अपने गांव में वापसी करते हैं. इस कारण देर रात लगी आग से कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई. हालांकि संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है.

एसडीएम ने ये कहा: जोशीमठ के उप जिलाधिकारी ने बताया कि-

नीती घाटी के मेहरगांव में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही फायर सर्विस, पुलिस और आईटीबीपी को मौके पर भेजा गया. आग लगने की सूचना रात करीब 9 बजे मिली थी. आग को बुझा दिया गया है. आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चला है.
-चंद्रशेखर वशिष्ठ, उप जिलाधिकारी, जोशीमठ-

आग से घर और घरेलू उपयोग का सामान नष्ट: मेहरगांव में लगी आग से घरों में रखा घरेलू सामान, अनाज, कपड़े और जरूरी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए हैं. लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है.
संपादक की पसंद

