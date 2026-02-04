ETV Bharat / bharat

हनुमानगढ़: खेत में बनी डिग्गी में डूबने से पिता और दो बेटों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

खेत में बनी डिग्गी में डूबने से पिता और दो बेटों की मौत (ETV Bharat Hanumangarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 5:31 PM IST

हनुमानगढ़: जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. खेत में बनी पानी के डिग्गी में पिता और उसके दो बेटों की डूबने से मौत हो गई. डिग्गी में सुरक्षित निकास नहीं होने के कारण तीनों बाहर नहीं निकल पाए. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

संगरिया थानाधिकारी अमर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. रात में तलाश के दौरान तीनों के शव बरामद किए गए. शवों को पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया. उन्होंने बताया कि मंगलवार को रासूवाला गांव में फसल पर कीटनाशक छिड़काव के दौरान पानी लेने गया एक बेटा डिग्गी में डूबने लगा. उसे बचाने के प्रयास में पिता और दूसरा बेटा भी डिग्गी में कूद पड़े. इसी दौरान तीनों की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई. मृतकों कि पहचान रासूवाला की ढाणी निवासी गुरदीप सिंह 40 वर्ष पुत्र मेजर सिंह, लखबीर सिंह 20 वर्ष व राजविंदर सिंह 15 वर्ष के रूप मे हुईं है.

शाम तक नहीं लौटे तो शुरू की तलाशः तीनों पिता-पुत्र शाम तक घर वापस नहीं आए तो परिजनों ने तलाश शुरू की. परिजन जब खेत के पास पहुंचे तो डिग्गी के पास जूते-चप्पल, टोपी, बेल्ट व कपड़े आदि पड़े मिले. परिजनों और ग्रामीणों ने तीनों के शव डिग्गी में तैरते देखे, इसके बाद शवों को बाहर निकाला गया. साथ ही घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने पर संगरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को संगरिया के अस्पताल में रखवाया.

इलाके में शोक की लहर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉ विजेंद्र सिंह ने बताया कि इस घटना में गुरदीप सिंह और उनके दो पुत्र लखविंदर सिंह और राजविंदर सिंह की डिग्गी में डूबने से असामयिक मृत्यु हुई है. उन्होंने बताया कि डिग्गी में सुरक्षित निकास नहीं होने से तीनों बाहर नहीं निकल पाए. घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है.

