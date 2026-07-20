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करौली में परिवार ने की सामूहिक आत्महत्या, 3 लोगों की मौत, छोटा बेटा लड़ रहा मौत से 'जंग'

मृतकों की पहचान रामदयाल बैरवा (45) पुत्र लोहडच्या बैरवा, उनकी पत्नी राजबाई बैरवा (40) तथा पुत्र लक्ष्मीनारायण बैरवा (25) के रूप में हुई है. वहीं, छोटे बेटे विजयराज बैरवा का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही सपोटरा थाना अधिकारी अबजीत मीणा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. डीएसपी, तहसीलदार सहित पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

करौली: जिले के सपोटरा उपखंड अंतर्गत बालोती गांव में सोमवार को एक परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली. घटना में पति-पत्नी और बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

देर रात पहुंचेगा शव: डीएसपी मीना मीणा ने बताया कि राजबाई बैरवा और लक्ष्मीनारायण बैरवा के शवों का पोस्टमार्टम उप जिला अस्पताल सपोटरा में कराया जा रहा है. रामदयाल बैरवा की जयपुर में मौत होने के कारण उनका शव देर रात तक बालोती गांव पहुंचने की संभावना है. उन्होंने बताया कि रामदयाल बैरवा मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था.

जांच में जुटी पुलिस: डीएसपी ने जानकारी दी कि उसके दोनों बेटे मानसिक रूप से विमंदित थे. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच कर रही है.

गांव में शोक का माहौल (ETV Bharat Karauli)

विधायक ने जताया दुख: सपोटरा विधायक हंसराज बालोती ने बताया कि बालौती में बैरवा समाज के एक परिवार में एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों का असामयिक निधन अत्यंत पीड़ादायक और हृदयविदारक है. इस अपूरणीय क्षति पर शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करे तथा परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति दें.

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