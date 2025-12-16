ETV Bharat / bharat

एक कुत्ता जिसने रक्तदान कर बचाई कई जानें! तेलंगाना के 'पुली' की कहानी कर देगी हैरान

खम्मम (तेलंगाना): जीवन में रक्त का महत्व सर्वोपरि है. क्योंकि यह सीधे तौर पर जीवन से जुड़ा है. यही कारण है कि रक्तदान को 'महादान' कहा जाता है. आमतौर पर हम इंसानी रक्तदाताओं की कहानियां सुनते हैं, लेकिन तेलंगाना के खम्मम से आई एक खबर ने चौंका दिया. यहां एक परित्यक्त कुत्ता, 'मूक नायक' बनकर उभरा है. उसने रक्तदान कर सात कुत्तों की जिंदगी बचायी है.

लगभग एक साल पहले, खम्मम शहर के जिला पशु चिकित्सालय के पास एक बीमार और कमजोर कुत्ते को छोड़ दिया था. जानवर की नाज़ुक हालत को देखकर, अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी देखभाल की. उचित उपचार और देखभाल से, कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो गया. इसके बाद से कुत्ता अस्पताल में ही रहने लगा. जिन डॉक्टरों और नर्सों ने इलाज किया था उनके करीब आ गया.

कर्मचारियों ने प्यार से कुत्ते का नाम 'पुली' रख दिया. तब से, पुली ने अस्पताल परिसर को ही अपना घर बना लिया. पशु चिकित्सा टीम द्वारा उसे भोजन दिया जाता. समय के साथ, डॉक्टरों ने पाया कि पुली आपात स्थिति में रक्तदान के लिए उपयुक्त था.

जिला पशु चिकित्सा अधिकारियों डॉ. श्रीनिवास राव और डॉ. किशोर के अनुसार, पुली अब तक सात बार रक्तदान कर चुका है. रक्तदान गंभीर परिस्थितियों के दौरान किया गया, जब घायल या गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को जीवित रहने के लिए तत्काल रक्त की आवश्यकता थी. ऐसे कई मामलों में, पुली के रक्त ने जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.