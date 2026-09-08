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एक जेन जी ये हैं, 'संगीत के जरिए युवाओं को जोड़ रहे'

पुरी के युवाओं को जगन्नाथ संस्कृति से जोड़ने के लिए जेन जी ने की अनोखी पहल. पुरी से शक्ति प्रसाद मिश्रा की रिपोर्ट.

Niladri Baithak
नीलाद्रि बैठक संगीत के जरिए पुरी के युवाओं को जगन्नाथ संस्कृति से जोड़ती है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2026 at 1:29 PM IST

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पुरी : हर शनिवार दोपहर को, नरेंद्र सरोवर का शांत माहौल जाने-पहचाने जगन्नाथ भजनों से जीवंत हो उठता है. 'मेघा मालकु निंदे कलकु', 'थाका मना चला जिबा', 'इमिति ए बडाडांडे हाटा पाटी रहिथिबी' और 'मुन ता बडादेउलारा पारा रे' जैसे भक्ति गीत हवा में गूंजते हैं और सैकड़ों लोग मिलकर भक्तिभाव से इन्हें गाते हैं.इस साप्ताहिक आयोजन के केंद्र में युवाओं का एक समूह है, जो अपनी पेशेवर और निजी जिंदगी की व्यस्तताओं के बावजूद जगन्नाथ संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

पारंपरिक वेशभूषा में सजे-धजे ये युवा हारमोनियम, तबला, ढोल, गिटार और झांझ की संगत में भजन गाते हैं, जिससे इस पवित्र सरोवर का माहौल बेहद आध्यात्मिक हो जाता है और हर उम्र के लोग इसे सुनने के लिए खिंचे चले आते हैं.

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एक अलग तरह की जेन जी (ETV Bharat)

इस सभा का नाम 'नीलाद्रि बैठक' रखा गया है. इसकी शुरुआत लगभग तीन महीने पहले 10-15 लोगों की एक छोटी सी मीटिंग के तौर पर हुई थी. कुछ ही समय में यह एक साप्ताहिक सभा बन गई है, जिसमें 200 से अधिक लोग हर शनिवार शाम 4 बजे 'नरेंद्र चाका' पर इकट्ठा होते हैं.

यह सेशन शाम सात बजे तक चलता है. इसमें शामिल होने वाले युवाओं में कॉलेज के टीचर, इंजीनियर, वकील, कॉर्पोरेट कर्मचारी और अलग-अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल शामिल हैं, जो अपने साप्ताहिक शेड्यूल से समय निकालकर इसमें हिस्सा लेते हैं. कई जाने-माने गायक और वाद्य-यंत्र बजाने वाले कलाकार भी समय-समय पर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं.

हालांकि नीलाद्री बैठक में मुख्य रूप से युवा ही शामिल होते हैं, लेकिन यह सभा सभी के लिए खुली है. विभिन्न आयु वर्ग के संगीत प्रेमी और भक्त अब स्वेच्छा से इसमें भाग लेते हैं. इसमें भाग लेने वाले एक प्रतिभागी संतोषी डैश ने बताया, “नीलाद्री बैठक पवित्र नरेंद्र सरोवर में आयोजित एक सुंदर कार्यक्रम है. यहां महाप्रभु जगन्नाथ को समर्पित भजन गाना मुझे अपार आनंद देता है. यह सभा हर शनिवार को होती है और इसमें युवा और सभी आयु वर्ग के भक्त शामिल होते हैं. भक्ति संगीत सुनना या गाना पसंद करने वाले सभी लोगों का स्वागत है. विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग भी इसमें शामिल होने के लिए समय निकाल रहे हैं. मेरे लिए यह एक अद्भुत अनुभव है.”

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इसी नरेंद्र सरोवर के तट पर बैठती है संगीत मंडली. (ETV Bharat)

इस पहल की शुरुआत तब हुई जब पुरी के कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक समूह बनाया और धीरे-धीरे और लोग उनसे जुड़ते गए. पहली नीलाद्री बैठक 16 मई को केवल 10 से 15 प्रतिभागियों के साथ आयोजित की गई थी. तब से यह संख्या 200 से अधिक हो गई है, जबकि संगीत सभा के वीडियो को सोशल मीडिया पर व्यापक सराहना मिल रही है.यह प्रोग्राम सप्ताह में एक बार आयोजित किया जाता है ताकि कामकाजी लोग और छात्र अपने नियमित शेड्यूल में कोई बदलाव किए बिना इसमें शामिल हो सकें.

इसकी लोकप्रियता ने पुरी के संगीत और कला प्रेमियों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया है. आयोजकों ने बताया कि शहर के बाहर के लोग भी भविष्य के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं.कई प्रतिभागियों के लिए, 'नीलाद्रि बैठक' सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम नहीं है. यह 'जेनरेशन जी' को जगन्नाथ संस्कृति और ओडिशा के भक्ति संगीत से परिचित कराने की एक कोशिश भी है.एक प्रतिभागी, आर्यमन कर ने कहा कि उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन उन्हें संगीत और आध्यात्मिकता, दोनों में हमेशा से दिलचस्पी रही है.

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एक अलग तरह की जेन जी, नीलाद्रि बैठक संगीत के जरिए पुरी के युवाओं को जगन्नाथ संस्कृति से जोड़ती है. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "कोई कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, वह आध्यात्मिकता की जगह नहीं ले सकता. और आधुनिक होने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आध्यात्मिक मूल्यों को साथ लेकर न चलें."यह समूह जयदेव की 'गीत गोविंद' के गीत, मशहूर ओडिया गायक भिखारी बल के गाए लोकप्रिय भजन और जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ी अन्य रचनाएं प्रस्तुत करता है.

आर्यमन कर ने कहा, “यहां बना भक्ति और भावनाओं से भरा माहौल हर किसी के दिल को छू लेता है. 'नीलाद्रि बैठक' के जरिए हम आज की 'जेन-जी' पीढ़ी को आध्यात्मिकता के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं. युवा लोग इसे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और बड़ी संख्या में हमसे जुड़ रहे हैं.”

उनका मानना ​​है कि आध्यात्मिकता और इसके गहरे अर्थ को समझने से लोगों को मानसिक तनाव से निपटने में भी मदद मिल सकती है.यह कार्यक्रम सिर्फ नरेंद्र सरोवर तक ही सीमित नहीं है. 'नीलाद्रि बैठक' का आयोजन कभी-कभी श्री जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा मार्ग पर भी किया जाता है.

संगीत प्रेमी सर्बानी डैश ने कहा कि इस पहल से युवाओं को एक साथ आने और संगीत के ज़रिए महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में खुद को समर्पित करने का मौका मिलता है. उन्होंने कहा, “हम जगन्नाथ संस्कृति की परंपराओं से जुड़े भजन गाते हैं. हमारा मकसद इस संस्कृति को आगे बढ़ाना और अधिक से अधिक युवाओं को इसका हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना है.”

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भाग लेने वाले छात्रों ने खुद ही जुटाए वाद्ययंत्र (ETV Bharat)

आयोजकों के लिए, यह सभा रोजमर्रा की जिंदगी के दबावों से एक सुखद राहत देती है.जगन्नाथ भक्त लोकनाथ महापात्र ने कहा, "ज़्यादातर युवा अपने काम-काज में व्यस्त रहते हैं. 'नीलाद्रि बैठक' का मुख्य मकसद उन्हें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर महाप्रभु जगन्नाथ के लिए समर्पित करने में मदद करना है."

उन्होंने आगे कहा, "हम हर शनिवार शाम 4 बजे से 7 बजे तक नरेंद्र सरोवर में मिलते हैं. अभी अधिकतर लोग पुरी से आते हैं, लेकिन शहर के बाहर के लोग भी हमसे संपर्क कर रहे हैं और कई लोग पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं."

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भक्ति में लीन श्रद्धालु (ETV Bharat)

महापात्र ने कहा कि जब उन्होंने यह कार्यक्रम शुरू किया था, तो आयोजकों को इतने जबरदस्त रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी.उन्होंने कहा, "हमने 'नीलाद्रि बैठक' की शुरुआत बस महाप्रभु के लिए कुछ समय समर्पित करने के मकसद से की थी. हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना लोकप्रिय हो जाएगा. सोशल मीडिया पर मिली तारीफ ने हमारा हौसला बहुत बढ़ाया है."

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भजन प्रस्तुत करते जेन जी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि लोगों की बढ़ती संख्या इस सोच को भी चुनौती देती है कि आज की युवा पीढ़ी आस्था और परंपरा से दूर है. महापात्रा ने आगे कहा, "जेन-जी को आध्यात्मिकता में दिलचस्पी है. हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी युवा 'नीलाद्रि बैठक' से जुड़ेंगे."हर शनिवार शाम को जब नरेंद्र सरोवर पर सूरज ढलने लगता है, तो हारमोनियम, ढोल और सैकड़ों लोगों की आवाज़ें इस पवित्र जगह को भक्ति के उत्सव में बदल देती हैं. 'नीलाद्रि बैठक' में शामिल होने वालों के लिए, यह रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर तीन घंटे का समय होता है—एक ऐसा समय जो संगीत, परंपरा और महाप्रभु जगन्नाथ के साथ बीतता है.

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