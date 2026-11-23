अब गुरुद्वारे में मिलेगा 'डायलिसिस का लंगर', मरीजों को मिलेगी राहत, धर्म नहीं, इंसानियत होगी सेवा का आधार
गुरुद्वारा की इस पहल से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनहें बार-बार डायलिसिस कराना आर्थिक रूप से मुश्किल होता है. धनंजय वर्मा की रिपोर्टर
Published : November 23, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा से हर कोई परिचित है. यहां आने वाले जरूरतमंदों को बिना किसी भेदभाव के भोजन कराया जाता है. कोई भूखा न रहे, यही लंगर की भावना का मूल है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भूख के साथ-साथ गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ रहा हो और उसके पास इलाज के पैसे न हों, तो उसकी मदद कैसे हो? इंदिरापुरम स्थित गुरुद्वारा साहिब ने इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए सेवा का एक नया अध्याय शुरू करने की पहल की है. गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां अब जरूरतमंद किडनी मरीजों के लिए 'डायलिसिस का लंगर' शुरू होने जा रहा है.
खालसा हेल्प इंटरनेशनल की इस पहल के तहत गुरुद्वारे में पांच डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं. 24 नवंबर से शुरू होने वाली इस सेवा के माध्यम से प्रतिदिन करीब 12 से 15 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा देने की योजना है. खास बात ये है कि मरीजों से डायलिसिस के लिए कोई व्यावसायिक मुनाफा नहीं लिया जाएगा. सेवा का संचालन कॉस्ट-टू-कॉस्ट यानी जितना वास्तविक खर्च आएगा, उतना ही लेने के आधार पर किया जाएगा. इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए निजी अस्पतालों में बार-बार डायलिसिस कराना आर्थिक रूप से मुश्किल होता है.
पांच मशीनों से शुरुआत, जरूरत पड़ी तो रात में भी चलेगी सेवा: गुरुद्वारा साहिब में डायलिसिस मशीनें पहुंच चुकी हैं और सेवा शुरू करने की तैयारियां पूरी की जा रही हैं. खालसा हेल्प इंटरनेशनल के संचालक गुरप्रीत सिंह रम्मी के मुताबिक शुरुआती चरण में पांच मशीनों के साथ यह सेवा शुरू होगी. इन मशीनों से सामान्य तौर पर रोजाना 12 से 15 मरीजों का डायलिसिस किया जा सकेगा. रम्मी बताते हैं कि मरीजों की संख्या और जरूरत बढ़ने पर इस सेवा का समय भी बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर रात में भी मशीनें चलाई जाएंगी. ऐसा होने पर प्रतिदिन 20 से 25 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा देने का लक्ष्य रखा जा सकता है. उनका कहना है कि डायलिसिस ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसकी जरूरत मरीज को बार-बार पड़ती है. कई किडनी मरीजों को सप्ताह में दो से तीन बार अस्पताल जाना होता है. ऐसे में हर बार इलाज का खर्च उठाना परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. गुरुद्वारे में शुरू की जा रही यह व्यवस्था ऐसे ही मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकती है.
धर्म से पहले इंसानियत, हर समुदाय के मरीजों को मिलेगी सुविधा: इस पहल की एक और खास बात ये है कि यहां मरीज की धार्मिक या सामुदायिक पहचान नहीं, बल्कि उसकी जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी. गुरप्रीत सिंह रम्मी कहते हैं कि गुरुद्वारा सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा का भी केंद्र है. यहां किसी मरीज से यह नहीं पूछा जाता कि वह हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई. सबसे पहले वह इंसान है और उसकी मदद करना ही सेवा का उद्देश्य है.
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बातचीत के दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा कर रही चांदनी व नेहा का उदाहरण भी दिया. उनके मुताबिक, चांदनी पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से यहां सेवाएं दे रही हैं, जबकि नेहा भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हैं. दोनों अलग-अलग समुदायों से आती हैं, लेकिन यहां उनका उद्देश्य एक ही है जरूरतमंदों की सेवा. रम्मी के मुताबिक मौजूदा समय में जब समाज में कई बार धर्म व समुदाय के आधार पर मतभेद देखने को मिलते हैं, ऐसे में गुरुद्वारे की ये पहल आपसी सद्भाव व इंसानियत का संदेश भी देती है.
पहले से चल रहीं स्वास्थ्य सेवाएं, रोज करीब 100 मरीज पहुंचते हैं: गुरुद्वारा इंदिरापुरम में डायलिसिस सेवा कोई अकेली चिकित्सा पहल नहीं है. यहां पहले से ही जरूरतमंद लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. खालसा हेल्प इंटरनेशनल के मुताबिक गुरुद्वारे में करीब 30 डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं. यहां जनरल फिजिशियन, होम्योपैथी व स्त्री रोग सहित विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रोजाना करीब 100 मरीज पहुंचते हैं. यहां काम करने वाली चांदनी बताती हैं कि वह पिछले तीन से चार वर्षों से गुरुद्वारे से जुड़ी हैं. उनके मुताबिक, सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहती हैं. सामान्य बीमारियों के अलावा दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में भी जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास किया जाता है. वहीं, नेहा के मुताबिक, यहां काम करना उनके लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि समाज सेवा का माध्यम है. उनका कहना है कि यहां वरिष्ठों की ओर से हमेशा यही सीख दी जाती है कि जरूरतमंद व्यक्ति की मदद बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए.
एंबुलेंस से लेकर घर पर ऑक्सीजन तक, सेवा का दायरा बड़ा: खालसा हेल्प इंटरनेशनल की ओर से केवल गुरुद्वारे परिसर में ही नहीं, बल्कि लोगों के घरों तक भी मदद पहुंचाई जाती है. जरूरतमंदों के लिए एंबुलेंस व शव वाहन की सुविधा उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त जिन मरीजों को घर पर इलाज या देखभाल के लिए बेड, व्हीलचेयर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, उन्हें भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है. कोरोना काल से लेकर अब तक संस्था की ओर से अलग-अलग तरह की सेवाएं संचालित की जाती रही हैं. अब डायलिसिस सेवा को इसी क्रम में जोड़ा जा रहा है. खास बात यह है कि गुरुद्वारे में पहले से संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अलग-अलग समुदायों के लोग उठा रहे हैं. गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शुरू होने जा रही ये पहल उन मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकती है, जिनके लिए हर सप्ताह अस्पताल पहुंचना व डायलिसिस का खर्च उठाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है.
क्या होती है डायलिसिस, किन मरीजों को पड़ती है जरूरत? डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें मशीन की मदद से खून साफ किया जाता है. जब किडनी शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों व अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में सक्षम नहीं रहती, तब डायलिसिस के जरिए ये काम किया जाता है. इसे कृत्रिम रूप से किडनी के काम करने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व 24 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा. इसे लेकर दिल्ली-एनसीआर के सभी गुरुद्वारों में तैयारियां तेज हो गई हैं.
गुरुद्वारों को आकर्षक फूलों वलड़ियों वाली लड़ियों से सजाया गया है. प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह से ही गुरुद्वारों में गुरबाणी, भजन-कीर्तन व शबद गायन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही गुरु का अटूट लंगर भी चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे. कई गुरुद्वारों में धार्मिक दीवान, विशेष कीर्तन दरबार व सेवा से जुड़े आयोजन भी होंगे. इस अवसर पर संगत गुरु नानक देव जी के प्रेम, समानता, सद्भाव व मानवता की सेवा के संदेश को याद करेगी.
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