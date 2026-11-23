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अब गुरुद्वारे में मिलेगा 'डायलिसिस का लंगर', मरीजों को मिलेगी राहत, धर्म नहीं, इंसानियत होगी सेवा का आधार

गुरुद्वारे में मिलेगा 'डायलिसिस का लंगर' ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा से हर कोई परिचित है. यहां आने वाले जरूरतमंदों को बिना किसी भेदभाव के भोजन कराया जाता है. कोई भूखा न रहे, यही लंगर की भावना का मूल है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भूख के साथ-साथ गंभीर बीमारी से भी जूझना पड़ रहा हो और उसके पास इलाज के पैसे न हों, तो उसकी मदद कैसे हो? इंदिरापुरम स्थित गुरुद्वारा साहिब ने इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए सेवा का एक नया अध्याय शुरू करने की पहल की है. गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां अब जरूरतमंद किडनी मरीजों के लिए 'डायलिसिस का लंगर' शुरू होने जा रहा है.

खालसा हेल्प इंटरनेशनल की इस पहल के तहत गुरुद्वारे में पांच डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं. 24 नवंबर से शुरू होने वाली इस सेवा के माध्यम से प्रतिदिन करीब 12 से 15 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा देने की योजना है. खास बात ये है कि मरीजों से डायलिसिस के लिए कोई व्यावसायिक मुनाफा नहीं लिया जाएगा. सेवा का संचालन कॉस्ट-टू-कॉस्ट यानी जितना वास्तविक खर्च आएगा, उतना ही लेने के आधार पर किया जाएगा. इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए निजी अस्पतालों में बार-बार डायलिसिस कराना आर्थिक रूप से मुश्किल होता है.