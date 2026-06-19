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फाटो पर्यटन जोन में रोमांचक नजारा, टाइगर के बिल्कुल पास पहुंच गया हिरण, फिर हुआ ऐसा कि थम गई पर्यटकों की सांसें

शिकारी के नजदीक पहुंच गया हिरण ( Photo-Namit Agarwal )