ETV Bharat / bharat

फाटो पर्यटन जोन में रोमांचक नजारा, टाइगर के बिल्कुल पास पहुंच गया हिरण, फिर हुआ ऐसा कि थम गई पर्यटकों की सांसें

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फाटो जोन में पर्यटकों को एक दृश्य ने रोमांचित कर दिया. यहां एक हिरण टाइगर के काफी करीब पहुंच गया.

Corbett Phato Tourism Zone
शिकारी के नजदीक पहुंच गया हिरण (Photo-Namit Agarwal)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 19, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर (उत्तराखंड): कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे फाटो पर्यटन जोन से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ दृश्य सामने आया है. सफारी के दौरान पर्यटकों ने ऐसा नजारा देखा, जिसने कुछ पल के लिए सभी की सांसें थम सी गई. इस पूरे घटनाक्रम को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

जानकारी के अनुसार सुबह की पाली में फाटो जोन में एक टाइगर वॉटर होल के भीतर शांत अवस्था में पानी में लेटा हुआ था. टाइगर पूरी तरह स्थिर होकर बैठा था, जिससे दूर से उसे पहचान पाना काफी मुश्किल था. इसी दौरान एक हिरण प्यास बुझाने के लिए वॉटर होल की ओर पहुंचा, हिरण को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि पानी के भीतर एक शिकारी पहले से मौजूद है. हिरण धीरे-धीरे पानी पीने के लिए आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते वह टाइगर के बेहद करीब पहुंच गया, टाइगर भी पूरी तरह शांत बना रहा, जिससे हिरण को किसी खतरे का एहसास नहीं हुआ.

फाटो जोन में टाइगर के बिल्कुल पास पहुंच गया हिरण (Video-Namit Agarwal)

यह जंगल का स्वाभाविक नियम है. जंगल में शिकार और शिकारी दोनों एक ही पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं. कई बार वन्यजीवों के बीच ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, जो प्रकृति के संतुलन और वन्य जीवन की वास्तविकता को दर्शाते हैं. यही कारण है कि जंगल का हर पल रोमांच और अनिश्चितता से भरा होता है.
-अंकित बडोला, एसडीओ-

जैसे ही हिरण टाइगर के बिल्कुल नजदीक पहुंचा, टाइगर अचानक शिकार की मुद्रा में उठ खड़ा हुआ. हालांकि टाइगर की हलचल होते ही हिरण सतर्क हो गया और पल भर में वहां से भाग निकला. यह पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड का था, लेकिन इसे देखकर सफारी वाहन में मौजूद पर्यटकों का रोमांच चरम पर पहुंच गया. वन्यजीव विशेषज्ञ संजय छिम्वाल के अनुसार जंगल में इस तरह के दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं, जहां शिकारी और शिकार इतने करीब आ जाएं और फिर भी शिकार अपनी फुर्ती से बच निकलने में सफल हो जाए.

पर्यटकों ने इस दुर्लभ क्षण को अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह टाइगर अपनी स्वाभाविक शिकार रणनीति के तहत पूरी तरह शांत होकर बैठा रहता है और हिरण को अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होने देता,यह दृश्य कॉर्बेट के समृद्ध वन्यजीव संसार और जंगल की रोमांचक गतिविधियों की एक शानदार झलक पेश करता है.

पढ़ें:

TAGGED:

रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
टाइगर के पास पहुंचा हिरण
CORBETT PHATO TOURISM ZONE
DEER APPROACHES TIGER
RAMNAGAR CORBETT TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.