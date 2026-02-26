ETV Bharat / bharat

US ट्रेड डील भारतीय किसानों के लिए 'डेथ वारंट', राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने नए यूएस ट्रेड डील के असर की तुलना देश की जड़ों को खत्म करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करने से की.

A Death Warrant for Farmers Rahul Gandhi Slams PM Modi Over US Trade Deal
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 3:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कन्नूर (केरल): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसकी मौजूदा नीतियां देश की खेती की बुनियाद को व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रही हैं.

कन्नूर के पेरावूर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट को भारतीय किसानों के लिए 'डेथ वारंट' बताया. उन्होंने अमेरिका में बड़े पैमाने पर मशीन संबंधित टेक्नोलॉजी से उगाए जाने वाले खेती के सामान के लिए भारतीय बाजार खोलने के फैसले की आलोचना की. कांग्रेस नेता ने इसे 'क्रिमिनल एक्ट' करार दिया.

अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बोलते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि, किसी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा एग्रीमेंट करने की हिम्मत नहीं की. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह डील, जिसमें चार महीने की देरी हुई थी, तब साइन की गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर भारतीय नेतृत्व को धमकी दी थी, यह दिखाते हुए कि सत्ता में बैठे लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसानों के हितों की कुर्बानी दे रहे हैं. उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के असर की तुलना देश की जड़ों को खत्म करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करने से की.

अपने भाषण में राहुल गांधी ने संसदीय लोकतंत्र को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार, मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट के दौरान विपक्ष के नेता को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया. उन्होंने दावा किया कि उनके भाषण में इसलिए रुकावट आई क्योंकि सरकार को डर था कि वह 'एपस्टीन सीक्रेट फाइल्स' का खुलासा कर देंगे, जिसमें उनके अनुसार 3.5 मिलियन दस्तावेज हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि उनका इरादा प्रधानमंत्री से प्रशासन और बड़े बिजनेस के बीच सांठगांठ से जुड़े बहुत गंभीर मामलों पर बात करने का था. उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम अडानी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि भाजपा और प्रधानमंत्री दोनों के लिए पैसे का मुख्य स्रोत हैं, जिससे ऐसी स्थिति बन गई है कि अरबपति कथित तौर पर प्रधानमंत्री को संवेदनशील दस्तावेजों के खुलासे की धमकी दे सकते हैं.

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को सच में एक विकसित देश बनने के लिए, किसानों के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए और उन्हें सही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलना चाहिए. कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केरल के अपने दौरे के तहत सुबह करीब 11:00 बजे मट्टनूर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरे में वायनाड में भूस्खलन पीड़ितों के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए घरों का शिलान्यास भी शामिल था.

एयरपोर्ट से, वह हेलीकॉप्टर से पेरावूर के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में बने जिमी जॉर्ज स्टेडियम गए और उसके बाद थुंडियिल पैरिश हॉल में बातचीत की. इस दौरान, उन्होंने पेरावूर चुनाव क्षेत्र के किसानों की शिकायतें सुनीं, जो जंगली जानवरों के हमलों से बुरी तरह प्रभावित इलाका है.

यह देखते हुए कि इस इलाके में कोट्टियूर और अरलम वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी शामिल हैं, गांधी ने कहा कि फसलें बर्बाद होना और जंगली जानवरों से जान का खतरा रोज की बात हो गई है. उन्होंने बताया कि ओमन चांडी की यूडीएफ सरकार के समय में बनाई गई हाथी की दीवारें और बिजली की बाड़ अब असरदार नहीं हैं, क्योंकि जंगली जानवर अब भी इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं.

इरिट्टी नगर पालिका, अरलम और कोट्टियूर समेत अलग-अलग पंचायतों के रबर, काजू और नारियल किसानों के प्रतिनिधि के साथ विस्तार से चर्चा करते हुए, राहुल गांधी ने इंसान-जानवर के टकराव को कम करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत पर बल दिया.

उन्होंने कांग्रेस नेताओं को याद दिलाया कि अगर केरल में यूडीएफ सरकार आती है, तो किसानों की शिकायतों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. चर्चा में अरलम को हाल ही में बटरफ्लाई सैंक्चुअरी घोषित करने और उसके बाद वहां के लोगों के सामने आने वाली मुश्किलों पर भी बात हुई. अपना वादा दोहराते हुए, राहुल गांधी ने अपना दौरा खत्म करने से पहले किसान समुदाय के चल रहे संघर्षों को कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट देने का वादा किया.

ये भी पढ़ें: 'राहुल गांधी नेगेटिव पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय', 'कम्प्रोमाइज्ड PM' तंज पर BJP का पलटवार..निकाली हिस्ट्री

TAGGED:

RAHUL GANDHI TARGETS MODI GOVT
INDIA US TRADE DEAL
FARMER MSP
GAUTAM ADANI
RAHUL GANDHI KERALA VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.