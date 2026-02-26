ETV Bharat / bharat

US ट्रेड डील भारतीय किसानों के लिए 'डेथ वारंट', राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (फाइल फोटो) ( ANI )

कन्नूर (केरल): लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसकी मौजूदा नीतियां देश की खेती की बुनियाद को व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रही हैं. कन्नूर के पेरावूर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट को भारतीय किसानों के लिए 'डेथ वारंट' बताया. उन्होंने अमेरिका में बड़े पैमाने पर मशीन संबंधित टेक्नोलॉजी से उगाए जाने वाले खेती के सामान के लिए भारतीय बाजार खोलने के फैसले की आलोचना की. कांग्रेस नेता ने इसे 'क्रिमिनल एक्ट' करार दिया. अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बोलते हुए राहुल गांधी ने आगे कहा कि, किसी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा एग्रीमेंट करने की हिम्मत नहीं की. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह डील, जिसमें चार महीने की देरी हुई थी, तब साइन की गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर भारतीय नेतृत्व को धमकी दी थी, यह दिखाते हुए कि सत्ता में बैठे लोग अपनी सुरक्षा के लिए किसानों के हितों की कुर्बानी दे रहे हैं. उन्होंने नए कॉन्ट्रैक्ट के असर की तुलना देश की जड़ों को खत्म करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करने से की. अपने भाषण में राहुल गांधी ने संसदीय लोकतंत्र को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार, मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट के दौरान विपक्ष के नेता को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया. उन्होंने दावा किया कि उनके भाषण में इसलिए रुकावट आई क्योंकि सरकार को डर था कि वह 'एपस्टीन सीक्रेट फाइल्स' का खुलासा कर देंगे, जिसमें उनके अनुसार 3.5 मिलियन दस्तावेज हैं. राहुल गांधी ने कहा कि उनका इरादा प्रधानमंत्री से प्रशासन और बड़े बिजनेस के बीच सांठगांठ से जुड़े बहुत गंभीर मामलों पर बात करने का था. उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम अडानी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि भाजपा और प्रधानमंत्री दोनों के लिए पैसे का मुख्य स्रोत हैं, जिससे ऐसी स्थिति बन गई है कि अरबपति कथित तौर पर प्रधानमंत्री को संवेदनशील दस्तावेजों के खुलासे की धमकी दे सकते हैं.