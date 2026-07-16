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एक विवाह ऐसा भी: जोधपुर की ओपन जेल में सात फेरे लेंगे हत्या के दो सजायाफ्ता कैदी, राजस्थान हाई कोर्ट ने दी मंजूरी

जोधपुर: राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश पर जोधपुर के मंडोर स्थित ओपन जेल में शहनाई गूंजेगी. यहां हत्या के आरोप में सजा काट रहे मूलाराम और सीमा का विवाह होगा. मूलाराम अपने पड़ोसी की हत्या के आरोप में सजा काट रहा है, जबकि उससे विवाह करने वाली सीमा अपने पति की हत्या के आरोप में जेल में है. दोनों उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. हाई कोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी और प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने नागौर निवासी मूलाराम की अस्थाई सजा निलंबन याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया है.

मूलाराम 16 जनवरी 2017 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. वर्तमान में वह मंडोर ओपन जेल में है. मूलाराम के अधिवक्ता कालूराम भाटी ने बताया कि वह सीमा से विवाह करना चाहता है. सीमा भी अपने पति की हत्या के मामले में दोषी साबित हो चुकी है, लेकिन वह अभी 40 दिन की पैरोल पर है. याचिका में कहा गया कि विवाह से दोनों के पुनर्वास और सुधार की प्रक्रिया को बल मिलेगा तथा वे भविष्य में सामान्य पारिवारिक जीवन जी सकेंगे. इस पर हाईकोर्ट ने पूर्व निर्णय का हवाला दिया, जिसमें बंदियों के वैवाहिक और संतानोत्पत्ति से संबंधित अधिकार को अनुच्छेद 21 के दायरे में माना गया था. भाटी के अनुसार विवाह 22 जुलाई को हो सकता है.

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जेल में लिव-इन, सहमति से विवाह: सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में दोनों के विवाह की इच्छा और उनके बीच लिव-इन संबंध होने की पुष्टि की गई. सुनवाई के दौरान लोक अभियोजकों ने भी कहा कि जेल नियमों के तहत ओपन जेल कैंप में विधि सम्मत विवाह करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. खंडपीठ ने कहा कि विवाह समाज की आधारभूत संस्था है और दोष सिद्ध बंदियों को भी सहमति से विवाह करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.