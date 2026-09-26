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राहुल गांधी को PM बनाने की अपील, रेवंत रेड्डी ने संघ परिवार को देश और लोकतंत्र के लिए 'सबसे बड़ा खतरा' बताया

नीलांबुर में आर्यदान मुहम्मद फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी ( ETV Bharat )

हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और संघ परिवार पर तीखा हमला करते हुए उन्हें देश और लोकतंत्र के लिए 'सबसे बड़ा खतरा' बताया. उन्होंने लोगों से सांप्रदायिक ताकतों को हराने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट होने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संघ परिवार को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की. ​​उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन देश को जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटने की साजिश कर रहा है. शुक्रवार को केरल के नीलांबुर में आर्यदान मुहम्मद फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से प्रतिष्ठित आर्यदान मुहम्मद-2026 बेस्ट पब्लिक सर्वेंट अवॉर्ड मिला. रेवंत रेड्डी यह अवॉर्ड पाने वाले केरल के बाहर के पहले व्यक्ति बने. यह सम्मान उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और किसानों, पिछड़े वर्गों और आम जनता की भलाई के लिए उनके द्वारा लागू किए गए नए कार्यक्रम के लिए दिया गया. इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) का सांप्रदायिक ताकत करार दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए पूरे देश में लोगों की आजादी को खत्म कर रही हैं. उन्होंने कहा कि वोट, पार्टियां, पार्टी के निशान, फंड और लोकतांत्रिक नींव, साथ ही युवाओं का भविष्य चुराया जा रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है. उन्होंने आर्यदान मुहम्मद से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक सुनामी लाने का आह्वान किया. इसका आखिरी लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते देखना है.