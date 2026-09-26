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राहुल गांधी को PM बनाने की अपील, रेवंत रेड्डी ने संघ परिवार को देश और लोकतंत्र के लिए 'सबसे बड़ा खतरा' बताया

रेवंत रेड्डी ने लोगों से राहुल गांधी को देश का पीएम बनाने की अपील की. साथ ही कहा केरल से कांग्रेस की सुनामी आएगी.

A Congress tsunami will originate from Kerala : CM Revanth reddy
नीलांबुर में आर्यदान मुहम्मद फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 11:49 AM IST

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हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और संघ परिवार पर तीखा हमला करते हुए उन्हें देश और लोकतंत्र के लिए 'सबसे बड़ा खतरा' बताया. उन्होंने लोगों से सांप्रदायिक ताकतों को हराने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट होने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने संघ परिवार को हराने के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की. ​​उन्होंने आरोप लगाया कि यह संगठन देश को जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटने की साजिश कर रहा है.

शुक्रवार को केरल के नीलांबुर में आर्यदान मुहम्मद फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में सीएम रेवंत रेड्डी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से प्रतिष्ठित आर्यदान मुहम्मद-2026 बेस्ट पब्लिक सर्वेंट अवॉर्ड मिला. रेवंत रेड्डी यह अवॉर्ड पाने वाले केरल के बाहर के पहले व्यक्ति बने. यह सम्मान उनकी दूरदर्शी नेतृत्व और किसानों, पिछड़े वर्गों और आम जनता की भलाई के लिए उनके द्वारा लागू किए गए नए कार्यक्रम के लिए दिया गया.

इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) का सांप्रदायिक ताकत करार दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए पूरे देश में लोगों की आजादी को खत्म कर रही हैं. उन्होंने कहा कि वोट, पार्टियां, पार्टी के निशान, फंड और लोकतांत्रिक नींव, साथ ही युवाओं का भविष्य चुराया जा रहा है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है. उन्होंने आर्यदान मुहम्मद से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक सुनामी लाने का आह्वान किया. इसका आखिरी लक्ष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते देखना है.

दो 'परिवारों' के बीच लड़ाई: रेवंत रेड्डी
रेवंत रेड्डी ने कहा कि देश में दो परिवार, संघ परिवार और गांधी परिवार के बीच लड़ाई चल रही है. उन्होंने कहा कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघ परिवार के खिलाफ लड़ना होगा. सीएम रेड्डी ने कहा कि केरल में शुरू हुई राजनीतिक सुनामी का मकसद संघ परिवार को हराना था. यह मकसद पूरे देश में फैले और कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता में लेकर आए.

'केरल धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़ा है'
अपने संबोधन में रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि उन्हें केरल बहुत पसंद है. वह जब भी यहां आते है, यहां के लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं. उन्होंने कहा कि वह केरल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और केरल विधानसभा के चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेने आए थे. उन्होंने कहा कि केरल उनके दिल के काफी करीब है. उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के लिए खड़े होने के लिए वहां की जनता को धन्यवाद कहा.

मैं राहुल गांधी की सेना का सच्चा सिपाही हूं, रेवंत रेड्डी ने कहा
रेवंत रेड्डी ने कहा कि आर्यदान मुहम्मद केरल की राजनीति में एक रणनीतिकार और नीलांबुर में एक मजबूत नेता थे. उनका जन्म 1935 में हुआ. उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया. साथ ही उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और संविधान के लिए लड़ाई लड़ी. वह आठ बार विधायक चुने गए और चार बार मंत्री पद पर रहे.

सीएम ने आर्यदान मुहम्मद को सच्चा कांग्रेसी नेता करार दिया, जिन्होंने सात दशकों तक पार्टी की सेवा की. रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी याद में शुरू किया गया यह अवॉर्ड पाकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह इस अवार्ड को कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी की सेना के एक सिपाही हैं.

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केरल से कांग्रेस की सुनामी
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रेवंत रेड्डी का भाजपा संघ पर निशाना
केरल में रेवंत रेड्डी
REVANTH REDDY ON CONGRESS TSUNAMI

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