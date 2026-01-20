सोशल मीडिया पर वीडियो देख वेट लूज करने की दवा खाई, कॉलेज की लड़की की हुई मौत
लड़की ने वीडियो में बताए के टिप्स के मुताबिक, बोरेक्स खा लिया. फिर उसे उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई.
Published : January 20, 2026 at 7:35 PM IST
मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै जिले में मंगलवार को एक फर्स्ट ईयर की कॉलेज छात्रा की मौत हो गई. उसने वजन घटाने के लिए सोशल मीडिया पर एक उपाय देखा था, जिसके बाद उसने एक केमिकल खा लिया.
मृतका कलैयारसी, नारिमेडु के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी और मदुरै के सेल्लूर के मीनांबलपुरम की रहने वाली थी. पुलिस के मुताबिक, कलैयारसी का वजन थोड़ा ज्यादा था. उसने अपने माता-पिता, वेलमुरुगन और विजयलक्ष्मी से कई बार अपने वजन को कम करने की बात कहती थी.
हालांकि, उसके माता-पिता को उसके वजन की कोई ज्यादा चिंता नहीं थी. वह अपनी बेटी से कहते थे कि, उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा. कलैयारसी वजन कम करना चाहती थी, इसलिए उसने 16 जनवरी को 'बोरेक्स फॉर वेट लॉस' नाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा और एक पारंपरिक दवा की दुकान से बोरेक्स (वेंगरम) खरीदा.
इसके बाद, लड़की ने वीडियो में बताए के टिप्स के मुताबिक, बोरेक्स खा लिया. उसके बाद उसे उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई. उसकी मां उसे इलाज के लिए म्यूनिकलाई के एक प्राइवेट अस्पताल ले गई.
घर लौटने पर कलैयारासी ने पेट में तेज दर्द और शौच के दौरान खून बहने की शिकायत की. घबराकर, परिवार वालों ने कलैयारासी को रात करीब 11 बजे मदुरै के सरकारी राजाजी हॉस्पिटल लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया, पोस्टमॉर्टम के बाद लड़की के शव को परिवार को सौंप दिया गया.
इस घटना के बाद सेलूर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है. वहीं, कलैयारसी के पिता वेलमुरुगन ने कहा कि, उनकी बेटी ज्यादा वजन को लेकर परेशान थी. उसने वजन घटाने के लिए वीडियो देखा और बोरेक्स खरीदा.
पिता का कहना था, कि उन्होंने अपनी बेटी से वजन घटाने के लिए बोरेक्स का सेवन नहीं करने के लिए कहा था. बेटी ने पिता की बात को नजरअंदाज कर वजन घटाने के लिए यूट्यूब पर दिखाए गए नुस्खे को फॉलो करने लगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि, लड़की की मौत हो गई. डॉक्टरों का कहना था कि, लड़की की मौत अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी. ऐसे में यह कहना सही होगा कि, शरीर से जुड़ी कोई भी परेशानी के लिए सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
