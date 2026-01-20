ETV Bharat / bharat

सोशल मीडिया पर वीडियो देख वेट लूज करने की दवा खाई, कॉलेज की लड़की की हुई मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

मदुरै: तमिलनाडु के मदुरै जिले में मंगलवार को एक फर्स्ट ईयर की कॉलेज छात्रा की मौत हो गई. उसने वजन घटाने के लिए सोशल मीडिया पर एक उपाय देखा था, जिसके बाद उसने एक केमिकल खा लिया. मृतका कलैयारसी, नारिमेडु के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी और मदुरै के सेल्लूर के मीनांबलपुरम की रहने वाली थी. पुलिस के मुताबिक, कलैयारसी का वजन थोड़ा ज्यादा था. उसने अपने माता-पिता, वेलमुरुगन और विजयलक्ष्मी से कई बार अपने वजन को कम करने की बात कहती थी. हालांकि, उसके माता-पिता को उसके वजन की कोई ज्यादा चिंता नहीं थी. वह अपनी बेटी से कहते थे कि, उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा. कलैयारसी वजन कम करना चाहती थी, इसलिए उसने 16 जनवरी को 'बोरेक्स फॉर वेट लॉस' नाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा और एक पारंपरिक दवा की दुकान से बोरेक्स (वेंगरम) खरीदा. इसके बाद, लड़की ने वीडियो में बताए के टिप्स के मुताबिक, बोरेक्स खा लिया. उसके बाद उसे उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई. उसकी मां उसे इलाज के लिए म्यूनिकलाई के एक प्राइवेट अस्पताल ले गई.