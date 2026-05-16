पंजाब: बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे का 9 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित निकाला गया

पंजाब के होशियारपुर में बोरवेल में गिरे तीन साल के बच्चे को करीब नौ घंटे के जॉइंट ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बचा लिया गया.

पंजाब के होशियारपुर में बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे को सुरक्षित निकाला (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 7:41 AM IST

होशियारपुर: पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे एक 3 साल का बच्चा घर के पास बोरवेल में गिर गया. मासूम को कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. फिलहाल उसकी जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

होशियारपुर के चक समाना गांव में बोरवेल में गिरे तीन साल के बच्चे गुरकरण सिंह को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन के करीब 9 घंटे चले जॉइंट ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बचा लिया गया. बच्चे को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया.

कैबिनेट मंत्री रवजोत सिंह देर रात तक चले पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर मौजूद थे और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्होंने कहा, 'बच्चा जिंदा है और हिल-डुल रहा है. हम उसे हॉस्पिटल ले गए हैं. जहाँ उसकी चोटों का इलाज किया जाएगा.'

इसस पहले उन्होंने कहा, 'आवेश नाम का एक बच्चा, करीब साढ़े तीन साल का, बोरवेल में फंसा. वह चक समाना गांव का रहने वाला है, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है. हमें दोपहर करीब 3.30-4 बजे जानकारी मिली कि बच्चा बोरवेल में गिर गया. बोरवेल परिवार का था और इसे निजी इस्तेमाल के लिए खोदा गया था. बच्चा इसमें कैसे गिरा, यह अभी नहीं कहा जा सकता. एनडीआरएफ की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें और एनजीओ मौके पर पहुंच गए. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि उसे किसी भी समय बाहर निकाला जा सकेगा. उसे बचाने के बाद तुरंत इलाज देने के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ भी तैयार हैं.'

एसएसपी संदीप कुमार मलिक ने कहा, 'गुरु महाराज की कृपा से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ टीम, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, बाबा दीप सिंह एनजीओ टीम, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम के साथ-साथ एनजीओ ने बहुत मेहनत की. रेस्क्यू के दौरान सभी लोग पॉजिटिव रहे. बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया है और उसके नब्ज ठीक हैं.'

बोरवेल में गिरे 3 साल के बच्चे की मां आशा ने बताया, 'शाम करीब 4 बजे गुरकरण (बोरवेल में गिरा बच्चा) पानी की बोतल लेकर खेलने के लिए बाहर गया था. इसी दौरान वह अचानक बोरवेल में गिर गया.'

