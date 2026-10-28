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समय पर जेल में सरेंडर नहीं करने पर आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज

आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज ( ETV Bharat )

जोधपुर : पैरोल पर रिहा होने के बाद तय समय पर जेल नहीं पहुंचने पर रातानाड़ा थाने में आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. थानाधिकारी जुल्फिकार ने बताया कि जेल से मिली रिपोर्ट पर आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जोधपुर केंद्रीय कारागार के प्रहरी बनवारीलाल की ओर से मंगलवार रात को रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया गया कि बंदी आसाराम को हाईकोर्ट के आदेश पर 50000 के निजी मुचलके पर 20 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया था. 27 अक्टूबर की शाम 5 तक जेल में आकर उसे वापस समर्पण करना था, लेकिन बंदी तय समय पर जेल नहीं पहुंचा. ऐसे में बंदी आसाराम के विरुद्ध कारागार अधिनियम की धारा 58 (ख) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करें.