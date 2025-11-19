ETV Bharat / bharat

आईआईटी रुड़की के दो छात्रों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में स्थित देश के नामचीन शैक्षणिक संस्थान आईआईटी रुड़की के बीटेक के छात्र पर आठ माह पहले हुए हमले के मामले में कोर्ट के आदेश पर दो सीनियर छात्रों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. दरअसल पीड़ित छात्र द्वारा आरोप लगाया गया था कि घटना के समय उसने पुलिस में तहरीर दी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी. विरोधी पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया था.

आईआईटी रुड़की के छात्र से मारपीट का मामला: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला युवक आईआईटी रुड़की (IIT ROORKEE) में बीटेक फाइनल ईयर का छात्र है. युवक द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था. शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर छात्र पहला, निवासी विभूति अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद झारखंड और दूसरा निवासी लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान, दबंग प्रवृत्ति के हैं. ये दोनों जूनियर छात्रों का उत्पीड़न करते हैं.

ये था पूरा मामला: शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार 23 मार्च की रात वह अपने दोस्तों और अन्य छात्रों के साथ रुड़की बस स्टैंड के पास एक होटल में भोजन करने गया था. होटल में उस समय दोनों आरोपी छात्र भी मौजूद थे. समय लगभग रात 11 बजे का था. आरोप है कि वे प्रथम वर्ष के छात्रों को गालियां दे रहे थे और रैगिंग के दौरान उन्हें अपमानित कर रहे थे.