आईआईटी रुड़की के दो छात्रों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज, जानें पूरा मामला
मिर्जापुर के एक छात्र ने आईआईटी रुड़की के दो सीनियर्स पर मारपीट का आरोप लगाया था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2025 at 7:39 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में स्थित देश के नामचीन शैक्षणिक संस्थान आईआईटी रुड़की के बीटेक के छात्र पर आठ माह पहले हुए हमले के मामले में कोर्ट के आदेश पर दो सीनियर छात्रों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. दरअसल पीड़ित छात्र द्वारा आरोप लगाया गया था कि घटना के समय उसने पुलिस में तहरीर दी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी. विरोधी पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया था.
आईआईटी रुड़की के छात्र से मारपीट का मामला: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला युवक आईआईटी रुड़की (IIT ROORKEE) में बीटेक फाइनल ईयर का छात्र है. युवक द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था. शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर छात्र पहला, निवासी विभूति अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद झारखंड और दूसरा निवासी लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान, दबंग प्रवृत्ति के हैं. ये दोनों जूनियर छात्रों का उत्पीड़न करते हैं.
ये था पूरा मामला: शिकायती प्रार्थना पत्र के अनुसार 23 मार्च की रात वह अपने दोस्तों और अन्य छात्रों के साथ रुड़की बस स्टैंड के पास एक होटल में भोजन करने गया था. होटल में उस समय दोनों आरोपी छात्र भी मौजूद थे. समय लगभग रात 11 बजे का था. आरोप है कि वे प्रथम वर्ष के छात्रों को गालियां दे रहे थे और रैगिंग के दौरान उन्हें अपमानित कर रहे थे.
सीनियर्स पर मारपीट का आरोप: विरोध करने पर दोनों सीनियर छात्र भड़क गए. उसके और साथियों के साथ गाली-गलौज कर बीयर की बोतल से उसके सिर पर हमला कर दिया. इस हमले में वह घायल हो गया. हालांकि घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी. वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसके द्वारा तत्काल पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया. इसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय ने बताया कि-
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दो आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-मनीष उपाध्याय, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक-
