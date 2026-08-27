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'अंतरिम छूट देने का मामला बनता है': जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हाशिम कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हाशिम कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई है.

A Case for Grant of Interim Indulgence Is Made Out JK High Court Stays Proceedings Against Hashim Qureshi
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 5:53 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने गुरुवार को श्रीनगर के निशात पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़े मोहम्मद हाशिम कुरैशी के खिलाफ आपराधिक चालान पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा है कि, इसमें अंतरिम छूट देने का मामला बनता है.

चार पेज का आदेश पास करते हुए, जस्टिस संजय धर ने निर्देश दिया कि इस बीच, ट्रायल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लंबित चालान की कार्रवाई पर रोक रहेगी. पुलिस स्टेशन निशात में रजिस्टर यह केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 351(2), 324(4), 329(3) और 238 के तहत कथित अपराधों से जुड़ा है.

चार्जशीट स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट, पीटी एंड ई श्रीनगर की कोर्ट में लंबित बताई जा रही है. हाई कोर्ट के आदेश में दर्ज याचिकाकर्ता के केस के मुताबिक, आपराधिक कार्रवाई कुरैशी और प्रतिवादी नंबर 2 के बीच एक सिविल झगड़े से शुरू हुई है.

इस बीच, कुरैशी की तरफ से वकील नुमान मलिक के साथ पेश हुए सीनियर एडवोकेट सैयद फैसल कादिरी ने दलील दी कि एक सिविल कोर्ट ने 3 अप्रैल, 2026 को प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ एक रोक आदेश पास किया था. कहा गया कि यह आदेश कथित घटना की तारीख को लागू था.

याचिकाकर्ता, जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी (JKDLP) के अध्यक्ष रह चुके हैं, ने दावा किया कि रोक के आदेश के बावजूद, प्रतिवादी नंबर 2 ने उनके कब्जे वाली संपत्ति में घुसने की कोशिश की. इसके बाद कुरैशी ने सिविल कोर्ट में नागरिक प्रक्रिया कोड के आदेश XXXIX रूल 2-A के तहत कार्रवाई की मांग की.

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आपराधिक केस उस आवेदन के जवाब में दर्ज किया गया था. आदेश में यह बात दर्ज है कि एफआईआर और चार्जशीट 'पूरी तरह से झूठी और बेकार' थीं. वकील ने यह भी तर्क दिया कि चार्जशीट के साथ दी गई जानकारी से ही पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता की संपत्ति में घुसने की कोशिश कर रहा था.

इस आधार पर, याचिकाकर्ता ने कहा कि आरोप उसके द्वारा आपराधिक अतिक्रमण नहीं माने जा सकते. दलीलों और रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी पर विचार करने के बाद, जस्टिस धर ने कहा, "याचिकाकर्ताओं के सीनियर वकील को सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी को देखने के बाद, अंतरिम छूट देने का मामला बनता है." इसके बाद कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी किया.

प्रतिवादी संख्या 1, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को नोटिस, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहसिन कादिरी के सहायक वकील महा मजीद के जरिए सर्व करने का निर्देश दिया गया. याचिकाकर्ता के वकील को याचिका की एक कॉपी सहायक वकील को देने का निर्देश दिया गया, जो अगली सुनवाई की तारीख तक जवाब दाखिल कर सकते हैं. प्रतिवादी संख्या 2 को संबंधित पुलिस स्टेशन के जरिए नोटिस देने का आदेश दिया गया.

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ट्रायल मजिस्ट्रेट से चालान की जेरॉक्स कॉपी मंगाई जाए. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर, 2026 तय की है. हाई कोर्ट द्वारा दिया गया रोक एक अंतरिम आदेश है और यह एफआईआर या चार्जशीट में शामिल आरोपों पर आखिरी फैसला नहीं है.

एक अलग प्रक्रियात्मक आदेश में, कोर्ट ने CrlM नंबर 1536/2026 को भी मंजूरी दी और इस चरण पर 18 जून, 2026 की चार्जशीट नंबर 24/2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने की जरूरत को खत्म कर दिया. याचिकाकर्ता को दो महीने के अंदर प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

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