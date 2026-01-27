ETV Bharat / bharat

यूपी से बर्फबारी देखने उत्तराखंड आए पर्यटकों की कार खाई में गिरी, चंपावत में हुआ हादसा

चंपावत: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से बर्फबारी देखने उत्तराखंड आए पर्यटकों का वाहन खाई में गिर गया. दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन में कुल 7 लोग सवार थे. आधी रात को खाई में वाहन गिरने की सूचना से हड़कंप मच गया. एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

चंपावत में सड़क दुर्घटना: पुलिस के मुताबिक जिला नियंत्रण कक्ष चंपावत के माध्यम से रात के समय लगभग 12.30 बजे एसडीआरएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि सुखीढांग क्षेत्र के पास एक वाहन खाई में गिर गया है. सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ पोस्ट टनकपुर से उप निरीक्षक दीपक जोशी के नेतृत्व में टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई.

पर्यटकों का वाहन खाई में गिरा: एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुँचकर पता चला कि सुखीढांग क्षेत्र के पास एक वाहन महिंद्रा XUV 700 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया है. वाहन में कुल 07 व्यक्ति सवार थे. इनमें से 05 व्यक्ति स्वयं खाई से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंच गए थे और ये सभी सुरक्षित थे.