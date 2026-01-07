नैनीताल में रफ्तार का कहर, यूपी के पर्यटकों की कार 50 मीटर गहरी खाई में गिरी, 5 लोग घायल
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि चालक बहुत तेज गति से कार चला रहा था, तेज गति में पास लेते समय कार खाई में गिरी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 7, 2026 at 10:04 AM IST
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल घूम कर वापस लौट रहे उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी पर्यटकों का वाहन हनुमानगढ़ी के समीप अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया. हादसे में कार सवार पांच लोग चोटिल हो गए. सूचना के बाद पहुंची तल्लीताल पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल की टीम ने करीब एक घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला. घायलों का बीडी पांडे अस्पताल में उपचार चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग बहुत तेज गति से वाहन चला रहे थे.
नैनीताल के हनुमानगढ़ी के पास सड़क हादसा: जानकारी के मुताबिक केशवपुर रामपुर निवासी तेजेंद्र सिंह अपने दोस्त करनदीप सिंह, विक्रमजीत सिंह, अकबाल सिंह व हिमांशु के साथ घूमने के लिए नैनीताल आए हुए थे. देर रात सभी अपने वाहन संख्या यूपी16एएल-0982 से वापस लौट रहे थे. ये लोग हनुमागढ़ी से कुछ आगे पहुंचे ही थे कि तेज गति के चलते अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया. चालक ने वाहन संभालने का प्रयास किया, लेकिन वाहन सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में गिर गया.
पर्यटकों की कार 50 मीटर गहरी खाई में गिरी: गनीमत रही कि करीब 50 मीटर नीचे जाने के बाद पेड़ की आड़ में वाहन रुक गया. हादसा होता देख अन्य वाहन चालकों ने रुककर पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना पाकर तल्लीताल पुलिस और दकमल विभाग के कर्मियों ने पहुंच रेस्क्यू अभियान शुरू किया. इस बीच एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पांचों घायल पर्यटकों को खाई से निकाल 108 के माध्यम से नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया गया.
नैनीताल जिला अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज: नैनीताल सीओ रविकांत सेमवाल ने बताया कि-
पांचों पर्यटक रामपुर निवासी हैं, जो नैनीताल घूमने के बाद वापस रामपुर की तरफ लौट रहे थे. इसी दौरान वहां से पास लेने के दौरान पर्यटकों का वाहन अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को पुलिस, एसडीआरएफ, दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से खाई से बाहर निकाल कर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है.
-रविकांत सेमवाल, सीओ, नैनीताल-
प्रत्यक्षदर्शी ने बताया तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण: वहीं घटना के वक्त कार के आगे चल रहे एक युवक ने गाड़ी खाई में गिरते देखी. उसने बताया कि वे लोग तेज गति में कार चला रहे थे. इस दौरान वो दूसरे वाहनों से पास ले रहे थे. युवक ने कहा कि सभी शराब के नशे में धुत थे, इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है.
ये भी पढ़ें: कैंची धाम जा रहे बरेली के श्रद्धालुओं की कार खाई में गिरी, 3 लोगों की मौत, 6 घायल