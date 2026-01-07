ETV Bharat / bharat

नैनीताल में रफ्तार का कहर, यूपी के पर्यटकों की कार 50 मीटर गहरी खाई में गिरी, 5 लोग घायल

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल घूम कर वापस लौट रहे उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी पर्यटकों का वाहन हनुमानगढ़ी के समीप अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया. हादसे में कार सवार पांच लोग चोटिल हो गए. सूचना के बाद पहुंची तल्लीताल पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल की टीम ने करीब एक घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला. घायलों का बीडी पांडे अस्पताल में उपचार चल रहा है. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे का शिकार हुए लोग बहुत तेज गति से वाहन चला रहे थे.

नैनीताल के हनुमानगढ़ी के पास सड़क हादसा: जानकारी के मुताबिक केशवपुर रामपुर निवासी तेजेंद्र सिंह अपने दोस्त करनदीप सिंह, विक्रमजीत सिंह, अकबाल सिंह व हिमांशु के साथ घूमने के लिए नैनीताल आए हुए थे. देर रात सभी अपने वाहन संख्या यूपी16एएल-0982 से वापस लौट रहे थे. ये लोग हनुमागढ़ी से कुछ आगे पहुंचे ही थे कि तेज गति के चलते अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया. चालक ने वाहन संभालने का प्रयास किया, लेकिन वाहन सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए खाई में गिर गया.