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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, यूपी के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, दो की मौत, दो घायल

हादसे के शिकार लोगों को ऊपर खींचते एसडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय लोग ( Photo- ETV Bharat )

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल में भीषण सड़क हादसा हुआ है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव से घूमने और कैंची धाम के दर्शन करने आए पर्यटकों की कार गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. दो लोग घायल हुए हैं.

उन्नाव के पर्यटकों की कार खाई में गिरी: उन्नाव से जागेश्वर और कैंची धाम दर्शन के लिए आए पर्यटकों की कार खाई में गिर गई. नैनीताल के गेठिया क्षेत्र में इन पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. कार में उन्नाव के चार पर्यटक सवार थे जिसमें से दो लोगों की मौत हो गई. सूचना के बाद पहुंची पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है.

नैनीताल सड़क हादसे में दो युवकों की मौत: जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी अंकित चौधरी अपने दोस्त अभिराज, अतुल दुबे और श्याम के साथ घूमने के लिए जागेश्वर जा रहे थे. नैनीताल के गेठिया क्षेत्र में इसकी कार अचानक नियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गयी. वाहन गिरने की तेज आवाज सुन स्थानीय निवासी कविता गंगोला ने पुलिस को इसकी सूचना दी.