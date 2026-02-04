दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस हादसे की शिकार, एक की मौत, कई ज़ख्मी, राजस्थान और दिल्ली के भी सवार थे यात्री
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजबाद में हादसा हुआ. दिल्ली से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस पलटने से मासूम की मौत और 12 यात्री घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 11:19 AM IST
फिरोजाबाद: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से गोरखपुर जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में तीन साल के मासूम की मौत हो गयी, जबकि 12 यात्री घायल हुए है.
हादसे की बजह चालक को नींद की झपकी का आना माना जा रहा है. हादसा थाना नसीरपुर क्षेत्र में किमी संख्या 54-55 के बीच करीब सुबह 2 बजे हुआ. बस (नंबर BR 28 P 4335) में लगभग 45 यात्री सवार थे.
यूपी-112 पर सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. इंस्पेक्टर थाना नसीरपुर ज्ञानेन्द्र सिंह सोलंकी के मुताबिक दुर्घटना में करीब 10-12 यात्रियों को सामान्य चोटें आईं. सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शिकोहाबाद भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक को नींद की झपकी आने से बस अचानक अनियंत्रित हो गई और पलट गई. पुलिस ने बस को सड़क किनारे हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर के मुताबिक मौके पर स्थिति पूरी तरह शांत है और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या नहीं है.
हादसे में तीन माह के मासूम शुभ की मौत हो गई. वह अपने माता-पिता के साथ यात्रा कर रहा था. इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया. बताया जा रहा है कि शुभ अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. पिता ने बच्चे का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शव को अपने साथ घर ले गए.
इस घायलों में कृष्णा यादव (28 वर्ष), बबीता यादव (27 वर्ष), अनीता यादव (45 वर्ष, बस्ती), अरुण कुमार (22 वर्ष, गोरखपुर), संजय मौर्या (48 वर्ष), कंचन गुप्ता (30 वर्ष, राजस्थान), जय प्रकाश (53 वर्ष, दिल्ली), सुरुति दुबे (17 वर्ष), अमरनाथ (45 वर्ष, दिल्ली) और रामजग (60 वर्ष, दिल्ली) शामिल हैं. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन बस हटाए जाने के बाद आवागमन सामान्य कर दिया गया.
