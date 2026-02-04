ETV Bharat / bharat

दिल्ली से गोरखपुर जा रही बस हादसे की शिकार, एक की मौत, कई ज़ख्मी, राजस्थान और दिल्ली के भी सवार थे यात्री

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजबाद में हादसे में एक की मौत, 12 घायल ( ETV Bharat )

फिरोजाबाद: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद में बुधवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दिल्ली से गोरखपुर जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में तीन साल के मासूम की मौत हो गयी, जबकि 12 यात्री घायल हुए है. हादसे की बजह चालक को नींद की झपकी का आना माना जा रहा है. हादसा थाना नसीरपुर क्षेत्र में किमी संख्या 54-55 के बीच करीब सुबह 2 बजे हुआ. बस (नंबर BR 28 P 4335) में लगभग 45 यात्री सवार थे. यूपी-112 पर सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. इंस्पेक्टर थाना नसीरपुर ज्ञानेन्द्र सिंह सोलंकी के मुताबिक दुर्घटना में करीब 10-12 यात्रियों को सामान्य चोटें आईं. सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) शिकोहाबाद भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया.