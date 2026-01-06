ETV Bharat / bharat

32 स्लीपर सीटर बस में 100 छात्रों समेत सवार थे 120 लोग! राजस्थान से आई गाड़ी ऋषिकेश में हुई सीज

राजस्थान के धौलपुर से छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर लाई थी बस, रास्ते में कहीं नहीं हुई जांच

OVERLOADED BUS FROM RAJASTHAN
एक बस में 120 लोग! (Photo courtesy - ARTO)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 6, 2026 at 11:49 AM IST

3 Min Read
ऋषिकेश: हाल के दिनों में बस हादसों और बसों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. केरल के काट्टायम में एक टूरिस्ट बस में आग लग गई थी. तेलंगाना में हैदराबाद-विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर भी एक बस में आग लगी थी. उत्तराखंड में देहरादून के पास यूटीसी की चलती बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में बस हादसे भी हो चुके हैं. इसके बावजूद बस संचालक जानलेवा लापरवाही बरत रहे हैं. ऐसा ही मामला उत्तराखंड के ऋषिकेश में सामने आया है.

32 स्लीपर सीटर बस में मिले 120 लोग: राजस्थान के धौलपुर जिले के एक स्कूल के छात्र शैक्षिक भ्रमण पर करीब 842 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के ऋषिकेश आए थे. 32 स्लीपर सीट वाली बस में 100 से छात्रों को ठूंस ठूंस कर भरा गया था. बस में कुल 120 लोग सवार थे. राजस्थान के धौलपुर से बस ऋषिकेश तक आ गई, लेकिन रास्ते में न कहीं जांच हुई और न ही किसी का ध्यान इस ओर गया. आखिरकार ऋषिकेश में एआरटीओ ने चालान काटकर बस को सीज किया है.

एक बस में 120 लोग! (Video courtesy Transport Corporation)

ऋषिकेश में सीज हुई राजस्थान से आई बस: परिवहन विभाग की ओर से सोमवार शाम करीब 6 बजे गंगोत्री राजमार्ग स्थित भद्रकाली मंदिर के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही थी. इस दौरान आगरा के नंबर पर रजिस्टर्ड स्लीपर बस भद्रकाली तिराहा पार कर ब्रह्मानंद मोड़ की ओर जाने लगी. बस के आगे स्कूल के शैक्षिक भ्रमण का फ्लेक्स लटका था. जब परिवहन विभाग की टीम ने बस को रोककर बस के अंदर चेकिंग की, तो सीन देखकर विभागीय टीम हक्की-बक्की रह गई.

100 छात्रों के साथ 120 लोग बस में देख चौंके परिवहन विभाग के अफसर: 32 स्लीपर सीट में पास इस बस में राजस्थान के धौलपुर जिले के मां भगवती विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तसीमो के 100 छात्रों को ठूंस ठूंस कर बिठाया गया था. बस चालक परिचालक सहित 20 अन्य लोग भी सवार थे. बस में कुल 120 सवारियां बैठी थी.

एआरटीओ ने बस का चालान कर किया सीज: एआरटीओ (प्रवर्तन) रश्मि पंत ने बताया कि-

बस चलाने के दौरान चालक, परिचालक ने वर्दी भी नहीं पहनी थी. चालक इस बस को तपोवन से आगे की ओर ले जाने की बात कह रहा था. चालक के पास पर्वतीय क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति भी नहीं थी. बस में ओवरलोडिंग भी थी. बस का कुल 21,500 का चालान काटकर बस को कार्यालय में सीज कर दिया गया है.
-रश्मि पंत, एआरटीओ (प्रवर्तन)-

ओवरलोडिंग पर सख्ती: एआरटीओ रश्मि पंत ने बताया कि छात्रों और शिक्षकों को रोडवेज बसों की सहायता से हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक भेजा गया. एआरटीओ ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जाएगा. ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं जाएगी.
