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रुड़की में भाई ने दो सगी बहनों पर बरसाई गोलियां, दोनों की मौत, जीजा को भी मारी गोली

जानकारी के मुताबिक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर-आजाद नगर पनियाला रोड पर माता मंदिर के सामने गली नंबर-5 में 25 अगस्त मंगलवार देर शाम को ताबड़तोड़ गोलियां का आवाज आई. गोलियां की आवाज से लोगों में दहशत फैल गई थी.

दोनों सगी बहनों की हत्या करने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू की. फिलहाल हत्या के पीछे का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. ये पूरा मामला रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का है.

रुड़की : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिससे पूरा इलाक दहल गया. रुडकी में मंगलवार 25 अगस्त देर शाम को दो सगी बहनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिससे दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई. सगी बहनों को इस तरह गोली मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनका सगा भाई ही बताया जा रहा है. आरोपी ने अपने जीजा को भी गोली मारी है. जीजा की हालात फिलहाल गंभीर है, जिसके हॉस्पिटल ले जाया गया है.

कुछ ही देर बाद लोगों को पता चला कि विक्की नाम के एक युवक ने अलग-अलग स्थानों पर जाकर अपनी ही दो सगी बहनों पर फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि पहले गणेशपुर निवासी शकुंतला को गोली मारी गई, जिसके बाद आरोपी भाई आजाद नगर पहुंचा और अपनी दूसरी बहन पुष्पा और जीजा पर भी फायरिंग कर दी. गोली लगने से दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीजा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी. एक ही परिवार की दो सगी बहनों की हत्या की खबर फैलते ही इलाके में मातम और दहशत का माहौल बन गया. घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया.

मृतका का फाइल फोटो. (ETV Bharat)

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से पूछताछ कर रही है. वारदात के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं. फिलहाल हत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. दोहरे हत्याकांड की इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे रुड़की क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि विक्की नाम के युवक ने अपनी दो सगी बहनों की हत्या कर दी है. सूचना पर तत्काल पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. साथ ही एक व्यक्ति भी घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, मामले की सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है.

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