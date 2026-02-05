ETV Bharat / bharat

चेहरा नहीं... पैर की उंगलियों को देखकर जान लेता है नाम, अनोखा टैलेंट देख हो जाएंगे हैरान!

शिवमोगा का एक लड़का 100 से ज्यादा लोगों के नाम उनके चेहरे नहीं, बल्कि पैर की उंगलियों को देखकर बता सकता है.

A boy from Shivamogga can name over 100 people by looking at their toes, not their faces
होसानगर के गेरुपुरा में इंदिरा रेजिडेंशियल स्कूल का छात्र भुवन एस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 4:28 PM IST

5 Min Read
शिवमोगा: कर्नाटक के शिवमोगा जिला में एक छात्र के अंदर एक अनोखी प्रतिभा छिपी हुई है. आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि, यह लड़का किसी का चेहरा, आवाज या शरीर देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ पैर की उंगलियों को देखकर नाम बता सकता है.

होसानगर के गेरुपुरा में इंदिरा रेजिडेंशियल स्कूल का छात्र भुवन एस. अपने खास टैलेंट से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. वह कक्षा 10 में पढ़ता है और एक अच्छा छात्रा भी है. वह सिर्फ पैर की उंगलियों को देखकर करीब 100 दोस्तों और शिक्षकों के नाम बता सकता है. मंगर्सिकोप्पा का रहने वाला भुवन क्लास 6 से यहीं पढ़ रहा है.

कर्नाटक में कक्षा 10वीं के छात्र के पास गजब का टैलेंट है...देखें वीडियो (ETV Bharat)

भुवन एक तरफ खड़ा हो जाता है. जैसे ही उसके दोस्त उसके पीछे आते हैं, वह कुछ सेकंड में उनके नाम बता देता है. इस तरह, वह बिना किसी गलती के 100 से ज्यादा छात्रों के नाम बता सकता है. जैसे ही आवासीय विद्यालय के छात्र अपने पैर आगे करते हैं, भुवन उनके नाम बताता है. इसी तरह, वह अपने स्कूल के टीचर के नाम भी उसी तरह बताता है.

छात्र भुवन का कहना है कि, जब वह अपने स्कूल टीचर से बात करता है तो अपना सिर नीचे रखता है. वह ज्यादा समय उनके पैरों को देखता है. यह उसकी बन गई है. उसके टीचर ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया. भुवन का कहना है कि, जब वह कोई चीज देखता है तो उसे याद रहता है.

A boy from Shivamogga can name over 100 people by looking at their toes, not their faces
भुवन पैर की उंगलियों को देखकर बता देता है नाम (ETV Bharat)

भुवन का कहना है कि, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं. इसी तरह, कोई भी दो पैर एक जैसे नहीं होते. हर किसी के पैर यूनिक होते हैं. वह उनके पैरों की उंगलियों में यूनिकनेस ढूंढता है और उन्हें पहचानता है. उसने कहा कि, उसे खुशी है कि उसके टीचर और दोस्तों ने उसके अंदर यह छिपी हुई प्रतिभा देखी. भुवन आगे चलकर भविष्य में इंजीनियर बनना चाहता है.

वहीं, स्कूल के हेडमास्टर योगेश ने कहा कि, भुवन ने अपनी याददाश्त से उन्हें हैरान कर दिया है. उसमें अपने दोस्तों और टीचरों के नाम उनके चेहरे देखे बिना उनके पैरों की उंगलियों को देखकर बताने की खास स्किल है. पहले, जैसा कि हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया था, उन्होंने उसे आवाज से उनके नाम का अंदाज़ा लगाने का काम दिया था. इसमें उसने 200 बच्चों की आवाज से उनका अंदाजा लगाया. फिर, यह जानकर कि वह कुछ कर सकता है, उसमें भी कुछ टैलेंट है, उसने अपने दोस्तों और टीचरों को देखकर खुद कोशिश की जो उसके साथ थे और कामयाब रहा.

हेडमास्टर ने कहा कि, जब भुवन ने उन्हें इस बात की जानकारी दी तो वह हैरान रह गया. फिर उन्होंने भुवन का टेस्ट लिया कि, आखिर वह कैसे बिना देखे, सिर्फ पैरों की उंगलियों को देखकर लोगों का नाम बता देता है. स्कूल के टीचर और सभी छात्र इस बात से हैरान हैं कि, आखिर भुवन बिना गलती के सबके नाम बोल लेता है.

वहीं, भुवन के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र तरुण ने कहा कि, भुवन का अनोखा टैलेंट देखकर उसे काफी खुशी होती है. भगवान हर किसी को कोई न कोई टैलेंट देता है. भुवन को भी अनोखा टैलेंट मिला है. उसने कहा कि, भुवन एक अच्छा छात्रा है और सभी का अच्छा दोस्त है.

वहीं, गणेश नाम के एक छात्र ने बताया कि, उसे यह कहते हुए बहुत गर्व होता है कि, भुवन उसका दोस्त है. वह सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता है. उसने कहा कि, भगवान ने भुवन को अच्छा आईक्यू पावर दिया है.

स्कूल की पेरेंट काउंसिल के अध्यक्ष कृष्णमूर्ति ने कहा, "हम भुवन का टैलेंट देखकर हैरान हैं. किसी के भी पैर देखकर उसका नाम बता पाना एक चमत्कार है. आप सिर्फ 10 से 15 बच्चों के पैर देखकर उन्हें पहचान सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं. लेकिन, 100 से 200 लोगों को पहचानकर उनका नाम बता पाना कमाल की बात है. उन्होंने कहा कि, वह स्कूल का टॉप स्टूडेंट है उन्होंने उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

वहीं, SIMS मेडिकल कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. राम प्रसाद ने ईटीवी भारत से फोन पर बात की और कहा कि, हो सकता है कि वह अपनी इंटेलिजेंस से नाम बता रहा हो. भुवन पढ़ाई में भी आगे है, जिसका मतलब है कि उसका आईक्यू लेवल दूसरों से 120 प्रतिशत ज्यादा है.

भुवन के बारे में बात करते हुए उसकी मां हेमावती ने कहा कि, उनका बेटा शुरू से ही होशियार लड़का था. जब वह गांव के स्कूल में पढ़ता था, तो वह हर बार क्लास में फर्स्ट आता था. वह न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि दूसरी एक्टिविटीज में भी आगे रहता था. इसी तरह, स्कूल के टीचर भी उसे बहुत हिम्मत देते थे. उन्होंने कहा कि, उन्हें खुशी है कि अब वह किसी के भी पैर की उंगलियां देखकर उसका नाम बता सकता है.

