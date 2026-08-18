केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, तीर्थयात्रियों के ऊपर गिरा बोल्डर, एक की मौत, दो घायल
रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के निकट चीरबासा क्षेत्र में हादसा, पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर गिरा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 18, 2026 at 4:45 PM IST
रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा के दौरान मंगलवार को गौरीकुंड के निकट चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर गिरने से बड़ा हादसा हो गया. अचानक हुए बोल्डर गिरने की घटना की चपेट में तीन तीर्थयात्री आ गए. हादसे के बाद यात्रा मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई और तीर्थयात्रियों में दहशत फैल गई.
केदारनाथ पैदल मार्ग हादसा: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के अनुसार हादसे में एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव के प्रयास शुरू किए.
तीर्थयात्रियों के ऊपर गिरा बोल्डर: सूचना मिलते ही रेस्क्यू एवं राहत दल मौके के लिए रवाना हो गया. प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया. घटना के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील: बताया जा रहा है कि चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर नीचे आ गिरा, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रहे तीर्थयात्री आ गए. बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन और बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है.
राहत और बचाव टीमें भेजी गईं: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि-
घटना की सूचना प्राप्त हुई है. राहत एवं बचाव टीम को मौके पर भेजा गया है. घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है. घटना में एक की मौत हुई है, जबकि दो घायलों का रेस्क्यू करने के बाद सोनप्रयाग अस्पताल में इलाज चल रहा है.
-नंदन सिंह रजवार, आपदा प्रबंधन अधिकारी-
सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें: केदारनाथ पैदल मार्ग पर मौसम खराब होने और पहाड़ी से पत्थर-बोल्डर गिरने की आशंका को देखते हुए तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है. संवेदनशील स्थानों पर अनावश्यक रुकने से बचें और प्रशासन एवं सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करें.
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