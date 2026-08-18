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केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा, तीर्थयात्रियों के ऊपर गिरा बोल्डर, एक की मौत, दो घायल

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा के दौरान मंगलवार को गौरीकुंड के निकट चीरबासा क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर गिरने से बड़ा हादसा हो गया. अचानक हुए बोल्डर गिरने की घटना की चपेट में तीन तीर्थयात्री आ गए. हादसे के बाद यात्रा मार्ग पर अफरा-तफरी मच गई और तीर्थयात्रियों में दहशत फैल गई.

केदारनाथ पैदल मार्ग हादसा: जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के अनुसार हादसे में एक तीर्थयात्री की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव के प्रयास शुरू किए.

तीर्थयात्रियों के ऊपर गिरा बोल्डर: सूचना मिलते ही रेस्क्यू एवं राहत दल मौके के लिए रवाना हो गया. प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया. घटना के बाद केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.