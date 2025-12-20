ETV Bharat / bharat

BBA LLB के छात्र ने पिता की पिस्टल से खुद को मारी गोली, बेटे की मौत के बाद वकील पापा को आया अटैक

विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर से एक सनसनीखेज घटना सामने आयी है. यहां बादामवाला क्षेत्र में 20 वर्षीय बीबीए एलएलबी के छात्र ने आत्महत्या कर ली है. छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. पिता अधिवक्ता हैं. बेटे की मौत से उन्हें भी अटैक आ गया.

छात्र ने खुद को मारी गोली: बादामवाला निवासी अंश गुप्ता ने घर में ही खुद को पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली. योग क्लास से लौटने पर मां ने बेटो को घायल अवस्था में देखा. तुरंत घायल अंश को गम्भीर हालत में उपजिला अस्पताल ले जाया गया. वहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. उसे तत्काल धूलकोट स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल ले जाया गया. वहां उपचार के दौरान अंश की मौत हो गई. बताया जा रहा है वो कुछ दिन पहले ही थाईलैंड से लौटा था. बेटे को मृत देख एडवोकेट पिता को भी अटैक आ गया.

टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीबीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था छात्र: बताया जा रहा है कि अंश गुप्ता उत्तराचंल टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र था. वह बीबीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था. ये पांच साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है. ये बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की डिग्री को जोड़ता है. बीबीए एलएलबी कोर्स से मैनेजमेंट और कानून दोनों में एक्सपर्टीज हासिल होती है. इस कोर्स को करने वाले छात्र कॉर्पोरेट कानून, वित्त और व्यावसायिक प्रबंधन में करियर बनाते हैं.

परीक्षा देकर लौटा था घर: बताया जा रहा है कि अंश एक हफ्ते के लिए थाईलैंड घूमने गया था. हाल ही वहां से वापस लौटा था. इन दिनों उसके एग्जाम चल रहे थे. परिवार के लोगों और करीबियों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वो एग्जाम देकर लौटा था. उस समय अंश के अधिवक्ता पिता घर पर नहीं थे. मां और बहन घर पर थीं. उनसे अंश ने अच्छे से बात की थी.