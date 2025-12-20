BBA LLB के छात्र ने पिता की पिस्टल से खुद को मारी गोली, बेटे की मौत के बाद वकील पापा को आया अटैक
देहरादून जिले के विकासनगर स्थित बादामवाला की घटना, 20 साल का छात्र परीक्षा देकर घर लौटा था
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 20, 2025 at 7:25 AM IST
विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर से एक सनसनीखेज घटना सामने आयी है. यहां बादामवाला क्षेत्र में 20 वर्षीय बीबीए एलएलबी के छात्र ने आत्महत्या कर ली है. छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. पिता अधिवक्ता हैं. बेटे की मौत से उन्हें भी अटैक आ गया.
छात्र ने खुद को मारी गोली: बादामवाला निवासी अंश गुप्ता ने घर में ही खुद को पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली. योग क्लास से लौटने पर मां ने बेटो को घायल अवस्था में देखा. तुरंत घायल अंश को गम्भीर हालत में उपजिला अस्पताल ले जाया गया. वहां से चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. उसे तत्काल धूलकोट स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल ले जाया गया. वहां उपचार के दौरान अंश की मौत हो गई. बताया जा रहा है वो कुछ दिन पहले ही थाईलैंड से लौटा था. बेटे को मृत देख एडवोकेट पिता को भी अटैक आ गया.
टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीबीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था छात्र: बताया जा रहा है कि अंश गुप्ता उत्तराचंल टेक्निकल यूनिवर्सिटी का छात्र था. वह बीबीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था. ये पांच साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है. ये बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एलएलबी यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की डिग्री को जोड़ता है. बीबीए एलएलबी कोर्स से मैनेजमेंट और कानून दोनों में एक्सपर्टीज हासिल होती है. इस कोर्स को करने वाले छात्र कॉर्पोरेट कानून, वित्त और व्यावसायिक प्रबंधन में करियर बनाते हैं.
परीक्षा देकर लौटा था घर: बताया जा रहा है कि अंश एक हफ्ते के लिए थाईलैंड घूमने गया था. हाल ही वहां से वापस लौटा था. इन दिनों उसके एग्जाम चल रहे थे. परिवार के लोगों और करीबियों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे वो एग्जाम देकर लौटा था. उस समय अंश के अधिवक्ता पिता घर पर नहीं थे. मां और बहन घर पर थीं. उनसे अंश ने अच्छे से बात की थी.
मां को योग क्लास छोड़कर आया था: लंच करने के बाद अंश अपने कमरे में चला गया था. शाम करीब साढ़े 5 बजे वो अपनी मम्मी को योग क्लास छोड़ने गया था. इस दौरान बहन भी अपने काम से बहर चली गई. मां जब योग क्लास से लौटीं तो घर का गेट खुला पाया. वो बेटे के कमरे में गईं और दरवाजा खोला तो अंश फर्श पर पड़ा था. उसका सिर खून से सना हुआ था. पास में ही पिता की पिस्टल पड़ी थी.
बेटे की मौत से पिता को भी आया अटैक: बेटे को इस हालत में देखकर मां बदहवास हो गईं. उन्होंने फौरन अपने अधिवक्ता पति विवेक गुप्ता को फोन कर घटना की जानकारी दी. विवेक गुप्ता घर पहुंचे तो तत्काल बेटे को अस्पताल ले जाया गया. उप जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर किया. हायर सेंटर में उसे बचाया नहीं जा सका. बेटे की मौत से पिता को सदमा पहुंचा. उन्हें मौके पर ही अटैक आ गया. पिता विवेक गुप्ता आईसीयू में भर्ती हैं. अंश गुप्ता का परिवार सदमे में है. मां का रो-रोकर बुला हाल है. अंश की 14 वर्षीय बहन के आंसू भी नहीं रुक रहे हैं. पुलिस हर एंगल से घटना की जांच कर रही है.
कोतवाली प्रभारी विनोद सिंह गुसाईं ने बताया कि-
गोली लगने से छात्र की मौत हुई है. परिवार के लोग अभी सदमे में हैं. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.
-विनोद गुसाईं, कोतवाली प्रभारी-
ये भी पढ़ें:
- हरिद्वार में विवाहिता समेत 2 लोगों ने की आत्महत्या, पंतनगर यूनिवर्सिटी के छात्र ने किया सुसाइड
- गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: एक ही परिवार के 4 सदस्यों की छिनी जिंदगी, उत्तराखंड के कुल 9 लोगों की मौत
- पैसा कमाने गोवा गए थे उत्तराखंड के सतीश और जितेंद्र, अग्निकांड में चली गई जान, शोक में गांव
- गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के पांच लोगों की हुई मौत, धामी ने सीएम सावंत से फोन पर ली जानकारी