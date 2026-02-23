ETV Bharat / bharat

ठाणे में वैक्सीन का अधूरा डोज पड़ा भारी, रेबीज के खौफ ने छीन ली बैंककर्मी की जिंदगी

ठाणे (महाराष्ट्र): सावधान! कुत्ते के काटने पर लापरवाही बरतना जानलेवा खतरा बन सकता है. ठाणे के कल्याण में एक 30 वर्षीय युवक की जान पर बन आई. यह घटना उन तमाम लोगों के लिए एक गंभीर चेतावनी है जो कुत्ते के काटने या खरोंच को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं. चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका संक्रमण होने के बाद जान बचाना लगभग असंभव हो जाता है.

ठाणे में एक बैंक कर्मचारी की कुत्ता काटने के बाद मानसिक संतुलन खोने और फिर आत्महत्या करने की एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यह घटना कल्याण (पूर्व) के तिसगांव नाका इलाके की है. मृतक बैंककर्मी का नाम आइस विश्वनाथ अमीन है. उसकी उम्र करीब 30 वर्ष थी. पुलिस को मिले सुसाइड नोट से पता चला है कि कुत्ता काटने के बाद रेबीज (Rabies) के लक्षण दिखने के डर से उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

कोलसेवाडी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गुरव ने बताया कि पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, आइस कल्याण (पूर्व) की सहजीवन सोसाइटी में अपने परिवार के साथ रहते थे. पिछले आठ वर्षों से ठाणे में काम कर रहे थे. कुछ दिन पहले तिसगांव नाका इलाके में एक आवारा कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया था. बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्होंने केवल एक ही इंजेक्शन लगवाया था. रिश्तेदारों का कहना है कि पिछले चार दिनों से उनके व्यवहार में असामान्य बदलाव देखे जा रहे थे.

टीकाकरण पूरा करना बेहद जरूरी

अमीन ने रविवार शाम को उस समय आत्महत्या कर ली जब घर पर कोई नहीं था. इस घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय कॉर्पोरेटर महेश दशरथ गायकवाड़ ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने इस घटना को अत्यंत दर्दनाक बताते हुए नागरिकों के लिए एक गंभीर चेतावनी बताया. कुत्ता काटने के बाद रेबीज के खतरे से बचने के लिए समय पर एंटी-रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स करना अनिवार्य है.

