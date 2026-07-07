पिथौरागढ़: पहाड़ी दरकने से रामगंगा नदी का प्रवाह रुका, 600 मीटर लंबी झील बनी, टेंशन में लोग
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से टेंशन भरी खबर सामने आई है. क्योंकि हरड़िया में रामगंगा नदी का प्रवाह रूकने से झील बन गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 7, 2026 at 7:33 PM IST
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद हरड़िया की दरकी पहाड़ी से आए मलबे ने रामगंगा नदी का प्रवाह रोक दिया है. इससे बनी झील का जलस्तर रविवार को बढ़कर करीब 800 मीटर तक पहुंच गया था. भैंसखाल, बासगुन और छीपा गांवों पर खतरा मंडरा रहा है.
दरअसल, सीमांत पिथौरागढ़ जिले के थल-मुनस्यारी मोटर मार्ग पर हरड़िया के पास पहाड़ी दरकने से रामगंगा नदी का प्रवाह रुक गया है. भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर नदी में गिरने से करीब 600 मीटर लंबी झील बन गई है. चिंता का बात ये है कि झील का आकार लगातार भैंसकोट गांव की ओर बढ़ रहा है और इससे आसपास के भैंसखाल, बासगुन और छीपा समेत पांच गांवों की 600 से 700 आबादी पर खतरा मंडरा रहा है. फिहलाह प्रशासन ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है.
बता दें कि थल-मुनस्यारी मार्ग पर रातीगाड़ और हरड़िया की पहाड़ियां लंबे समय से भूस्खलन से प्रभावित हैं. 4 जुलाई को हुई मूसलाधार बारिश के बाद भी बड़ी मात्रा में मलबा और बोल्डर रामगंगा नदी में आ गिरे. इससे नदी का बहाव बाधित हो गया और पानी जमा होने से झील बन गई. नदी का जलस्तर बढ़ने से रामगंगा पर बने अस्थायी पुल बह गए हैं. इन पुलों के जरिए पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के ग्रामीण रोजाना आवाजाही करते थे. पुल बहने से लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है और स्थानीय स्तर पर आवाजाही प्रभावित हुई है.
इससे पहले भी इस इलाके में कई बार बन चुकी झील: रामगंगा नदी में मलबा जमा होने से साल 2013, 2016 और 2024 में भी झील बन चुकी है. विशेषज्ञों के अनुसार यदि ऐसी झील अचानक टूट जाए तो नीचे बसे इलाकों में अचानक बाढ़ आने का खतरा रहता है.
हरड़िया समेत संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है. रामगंगा नदी में झील बनने की सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.
-डॉ. ललित मोहन तिवारी एसडीएम मुनस्यारी-
वहीं सिचाई विभाग के अपर सहायक अभियंता एसएस बिष्ट और अवर अभियंता विनय रावत ने भी मौके का निरीक्षण किया. झील को सुरक्षित तरीके से खोलने के लिए नया आकलन तैयार कर प्रशासन को भेजा जा रहा है. साथ ही हरड़िया नाले का चैनलाइजेशन भी जरूरी हैय इधर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से झील के पानी की सुरक्षित निकासी और वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था जल्द करने की मांग की है.
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