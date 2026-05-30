ETV Bharat / bharat

बिस्कुट का लालच देकर 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, कोर्ट ने 60 साल के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

बिस्कुट और पैसों के लालच देकर 8 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले

a 60 year old man was sentenced to life imprisonment
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में आठ साल की मासूम बच्ची से रेप के मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 60 साल के दोषी बुजुर्ग को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम पीड़ित बच्ची को दी जाए और राज्य सरकार को भी बच्ची को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साल 2025 में, अहमदाबाद के कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ BNS और पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत एक केस दर्ज किया गया था.

इस केस की सुनवाई अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट में बनी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में हुई. केस की सुनवाई के दौरान, जज एबी भट्ट ने सबूतों, गवाहों और सरकारी वकील की दलीलों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी पाया.

क्या थी पूरी घटना?
मामला पिछले साल 2025 का है, जब 8 साल की बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी. उस समय 60 साल के बुजुर्ग की बुरी नजर बच्ची पर पड़ गई. उसने मासूस सी बच्ची को पैसों और बिस्कुट का लालच देकर अपने घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया. बाद में, जब बच्ची घर लौटी तो उसने अपनी मां को बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स से खून निकल रहा है. यह सुनकर परिवार वाले परेशान हो गए. हालांकि, बच्ची आरोपी को पहचानती नहीं थी, इसलिए मां ने उससे पूछताछ की. मां उस जगह पहुंची जहां बच्ची को ले जाया गया था, लेकिन उस समय घर पर ताला लगा हुआ था.

शुरू में, परिवार वालों ने किसी को कुछ नहीं बताया. हालांकि, मां को शक हो गया और उसने बच्ची पर नजर रखना शुरू कर दिया. कुछ समय बाद, आरोपी एक बार फिर बच्ची को अपने घर ले गया. इस बार मां उसके पीछे-पीछे गई. मां आरोपी के घर के दरवाजे पर पहुंची और जोर-जोर से चिल्लाने लगी और दरवाजा खटखटाने लगी. तब आरोपी ने दरवाजा खोला. अंदर, बच्ची बिस्तर पर बैठी थी और उसके हाथ में एक बिस्कुट था.

मां ने तभी जोर जोर से शोर मचा दिया, जिससे आस-पास के लोग वहां जमा हो गए. जैसे ही लोग इकट्ठा हुए, आरोपी मौके से फरार हो गया. इसके बाद, बच्ची के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

सरकारी वकीलों की मजबूत दलीलें
मुकदमे के दौरान, सरकारी पक्ष ने मजबूत सबूत और गवाह पेश किए. सरकारी वकील कमलेश जैन ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं. वहीं, विशेष सरकारी वकील दिलीपसिंह ठाकोर ने कहा कि POCSO जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा जरूरी है, ताकि समाज को एक साफ संदेश मिले कि मासूम बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा दी गई यह सजा बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के प्रति कड़े रुख को दर्शाती है और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम फैसला है. इस फैसले के साथ, पॉक्सो अदालत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं है और ऐसे अपराधों के लिए सबसे कड़ी सजा दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु में 12वीं की छात्रा से रेप और मर्डर का मामला, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोहरी मौत की सजा सुनाई

TAGGED:

RAPE CASE
POCSO COURT
MINOR RAPE CASE
LIFE IMPRISONMENT
MINOR RAPE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.