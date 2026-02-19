ETV Bharat / bharat

मौत के 37 साल बाद माता-पिता हुए 'एक', बेटे की जिद से हुआ 'मिलन'

शिबू 2018 में बच्चों की शिक्षा के लिए कोट्टायम आ गए थे. उनके साथ उनकी दो बहनें भी कोट्टायम रहने लगीं. तीन साल बाद उनकी मां का निधन हो गया. उन्होंने कोट्टायम में उनकी समाधि स्थल बनवाई.

मां थैंकम्मा एलेक्जेंड्रियोस का 2021 में निधन हो गया. वे कोट्टायम एमजी एमयूपी स्कूल में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका थीं. उनकी मां को कोट्टायम कब्रिस्तान में दफनाया गया.

अलेक्जेंड्रियोस कोरेपिस्कोपा (चांडिचियन) का निधन फरवरी 1989 में हुआ था. वे स्कूल के प्रधानाध्यापक थे.उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था. पढ़ाई में अच्छे स्वभाव वाले चांडिचियन ने कोट्टायम में ही पढ़ाई की. बाद में वे पादरी बन गए. इसके बाद वह कासरगोड चले गए.

पिता की मौत कासरगोड में हुई थी, जबकि मां ने कोट्टायम में अंतिम सांसें लींं. वे मलू रूप से कोट्टायम के वासी हैं. नारुकिलाक्कड़ सेंट मैरी ऑर्थोडॉक्स चर्च के संस्थापक और कोट्टामाला एमजीएम यूपी स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक रेवरेंड अलेक्जेंड्रियोस कोरेपिस्कोपा (शिबू कुरियाकोस के पिता) के अवशेषों को कासरगोड कब्र से निकालकर कोट्टायम ले जाया गया.

37 साल बाद शिबू कुरियाकोस ने अपने पिता का कब्रिस्तान खुदवाया और उनके लिए उसने वहां पर समाधि स्थल बनवाया, जहां पर उनकी मां का समाधि स्थल बना हुआ था. पिता की मौत 1989 में हुई थी, जबकि मां का निधन 2021 में हुआ था.

कासरगोड (केरल) : मौत के बाद किसका अंतिम संस्कार कहां पर होता है, परिवार वाले शायद ही इसे याद रखते हैं. वह भी तब, जब कुछ साल बीत जाए. लेकिन केरल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इसे झूठला दिया है.

शिबू ने ईटीवी भारत को बताया, "मुझे अपने पिता के अकेलेपन का बार-बार ख्याल आता था. इसी सोच के साथ मैंने उन्हें यहां लाने का विचार किया." शिबू ने बताया कि अब उनका परिवार कोट्टायम से कासरगोड कभी कभार ही जाता है. इसलिए उन्हें लगता था कि पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है. इसके बाद उन्होंने कानूनी प्रक्रियाओं को समझा, ताकि वे उनके अवशेषों को कोट्टायम ला सकें.

जिले में शव को एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान में ले जाना आसान नहीं था. लगभग एक साल तक कानूनी कार्यवाही चली. कई कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं. इसके लिए कासरगोड और कोट्टायम के जिला कलेक्टरों से विशेष अनुमति और दो गिरजाघरों से अनुमति लेनी पड़ी.

भाइयों की सहमति आवश्यक थी. शव को कब्रिस्तान से ले जाने और कब्रिस्तान को बंद करने के दौरान सब कुछ उप-कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार ही किया गया. इसके अलावा, ग्राम अधिकारी, पंचायत सदस्य, तीन स्थानीय अधिकारी और एक चिकित्सा अधिकारी का मौके पर मौजूद होना अनिवार्य था. शिबू ने बताया कि ऐसी कई प्रक्रियाएं थीं, जिसे उन्होंने पूरी की.

शिबू ने बताया कि यह उनकी और उनके परिवार की दिली इच्छा थी. इसलिए वे किसी भी कानूनी कार्यवाही से पीछे नहीं हटे. अंततः, सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उनके पिता को कोट्टायम के कोल्लाड स्थित सेंट पॉल चर्च कब्रिस्तान में तैयार की गई विशेष समाधि में दफनाया गया. यहीं पर उनकी मां का भी समाधि स्थल है.

इससे परिवार को खुशी है कि उनका एक बड़ा मिशन पूरा हो गया. शिबू ने बताया कि सबकुछ पिता की इच्छानुसार ही हुआ. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कोट्टामाला में चर्च की भी स्थापना की थी. उनका विवाह 1960 में हुआ था. उन्हें 1961 में वेदिका पट्टम प्राप्त हुआ. 1988 में वे बीमार हो गए. फरवरी 1989 में उनका निधन हो गया.

