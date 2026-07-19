ETV Bharat / bharat

सीकर: 17 साल के छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या की, 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था

सीकर: शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान रखने वाले सीकर शहर से रविवार को एक दुखद घटना सामने आई. नीट परीक्षा 2026 में शामिल हुए 17 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल के अपने कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना का पता उस समय चला, जब सुबह हॉस्टल कर्मचारी छात्र को जगाने उसके कमरे तक पहुंचे. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो कर्मचारियों को संदेह हुआ.

इसके बाद कमरे की खिड़की से अंदर देखा गया तो छात्र मृत मिला. सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

इसे भी पढ़ें- सीकर में 22 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, 20 साल की युवती ने भी ली अपनी जान

कमरे से कोई नोट नहीं मिला: उद्योग नगर थाना अधिकारी राजेश बुडानिया ने बताया कि मृतक जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का निवासी था और पिछले करीब दो वर्षों से सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. उसने इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ ही नीट परीक्षा भी दी थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्र हॉस्टल के कमरे में अकेला रहता था. उन्होंने बताया कि घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कमरे से कोई नोट बरामद नहीं हुआ. छात्र के पास मोबाइल फोन भी नहीं मिला.