सीकर: 17 साल के छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या की, 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था
सीकर में नीट की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली. यह तीन महीने में तीसरी घटना है.
Published : July 19, 2026 at 7:28 PM IST
सीकर: शिक्षा केंद्र के रूप में पहचान रखने वाले सीकर शहर से रविवार को एक दुखद घटना सामने आई. नीट परीक्षा 2026 में शामिल हुए 17 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल के अपने कमरे में आत्महत्या कर ली. घटना का पता उस समय चला, जब सुबह हॉस्टल कर्मचारी छात्र को जगाने उसके कमरे तक पहुंचे. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो कर्मचारियों को संदेह हुआ.
इसके बाद कमरे की खिड़की से अंदर देखा गया तो छात्र मृत मिला. सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
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कमरे से कोई नोट नहीं मिला: उद्योग नगर थाना अधिकारी राजेश बुडानिया ने बताया कि मृतक जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का निवासी था और पिछले करीब दो वर्षों से सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था. उसने इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ ही नीट परीक्षा भी दी थी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्र हॉस्टल के कमरे में अकेला रहता था. उन्होंने बताया कि घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कमरे से कोई नोट बरामद नहीं हुआ. छात्र के पास मोबाइल फोन भी नहीं मिला.
शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं: थाना अधिकारी ने बताया कि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया. नीट परीक्षा में उसके प्राप्तांक की भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई .है पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से अभी तक किसी प्रकार की शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. ऐसे में फिलहाल मर्ग दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस छात्र के पारिवारिक, शैक्षणिक और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.
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अब तक 3 नीट स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की: बीते 3 महीने के अंदर नीट के तीन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है. मई माह में गुड़ा गोडजी, झुंझुनूं में रहने वाले 22 वर्षीय प्रदीप मेघवाल ने सुसाइड किया था. इसके अलावा जून में नवलगढ़ के झुंझुनूं के उमेश माली ने सीकर में अपने रूम में सुसाइड किया था. इसके अलावा अब जुलाई में एक और नाबालिग युवक ने सुसाइड किया है.
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