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17 साल के बच्चे को अपने पिता को किडनी का एक हिस्सा देने की अनुमति मिली

याचिकाकर्ता के पिता लीवर की गंभीर बीमारी के जुझ रहे हैं. उनका वसंतकुंज के आईएलबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 8:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय एक किशोर को अपने लीवर का एक हिस्सा अपने बीमार पिता को दान करने की अनुमति दे दी है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की वेकेशन बेंच ने आईएलबीएस अस्पताल को निर्देश दिया कि वो सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें।.

दरअसल याचिकाकर्ता के पिता लीवर की गंभीर बीमारी के जुझ रहे हैं. उनका वसंतकुंज के आईएलबीएस अस्पताल में इलाज चल रहा है. याचिका में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एंड टिशूज एक्ट के तहत अपने पिता उत्तम कुमार शॉव को किडनी का एक हिस्सा दान करने की अनुमति देने की मांग की थी. कोर्ट ने आईएलबीएस अस्पताल को निर्देश दिया कि वो ट्रांसप्लांट करते समय याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें और सभी प्रोटोकॉल का पालन करें. कोर्ट ने आईएलबीएस अस्पताल की उस दलील पर गौर किया जो इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है और अब इससे जुड़ी सर्जरी में तेजी लाएगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने दिल्ली के उप-राज्यपाल के 29 जून के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें याचिकाकर्ता को अपना किडनी दान देने की स्वीकृति दी गई थी. कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि सभी नजदीकी संबंधियों का परीक्षण कर लिया गया था और याचिकाकर्ता ही चिकित्सकीय रुप से सही दानकर्ता पाया गया.

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 17 वर्ष और छह महीने का है और वो शारीरिक रुप से फिट है और वो स्वेच्छा से अपने पिता की जान बचाने के लिए किडनी की एक हिस्सा दान करने के लिए तैयार है. कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को अपने पिता को किडनी का एक हिस्सा दान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो उसके पिता की जान जा सकती है. ऐसे में उसे किडनी का एक हिस्सा दान देने की अनुमति दी जाती है.

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