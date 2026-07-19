कर्नाटक के रामनगर में नाबालिग लड़के ने गर्लफ्रेंड को गोली मारकर दफनाया, जानें क्यों
आरोपी लड़के के चाचा ने नशे में अपने एक दोस्त को मर्डर की कहानी बतायी जिसके बाद मामला प्रकाश में आया.
Published : July 19, 2026 at 1:30 PM IST
रामनगर: कनकपुरा तालुक के कोडिहल्ली पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एक गांव में एक लड़के द्वारा अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड को गोली मारकर दफनाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पता चला है कि दोनों सोशल मीडिया पर मिले थे और एक-दूसरे से प्यार करते थे.
आरोपी ने 10 जुलाई को 16 साल की लड़की की शॉटगन से गोली मारकर हत्या कर दी थी. बाद में जुर्म छिपाने के इरादे से उसने दो और लोगों के साथ मिलकर लाश को अपनी खेती की जमीन में गाड़ दिया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में लड़के को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
क्या है पूरा मामला
बेंगलुरु साउथ जिले के कनकपुरा तालुक के एक गांव में लड़की के गायब होने की शिकायत उसके माता-पिता ने देर से पुलिस में की थी. यह क्राइम मर्डर के एक हफ़्ते बाद सामने आया. सतानूर के एक गांव की रहने वाली लड़की ने 9वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी. 16 साल का आरोपी भी ड्रॉपआउट है. गिरफ्तार किए गए बाकी दो लोगों की पहचान आरोपी के भाई और चाचा के तौर पर हुई है. दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं.
छोटी उम्र में प्यार
दोनों नाबालिग सोशल मीडिया पर मिले और बाद में उन्हें प्यार हो गया. 10 जुलाई को आरोपी ने देखा कि लड़की इंस्टाग्राम पर किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है. यह बात उसे नागवार गुजरी. उसने इसका विरोध किया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ. बाद में उसने लड़की पर हमला भी कर दिया. फिर उसने एक पुरानी राइफल से उसके चेहरे पर गोली मार दी. नतीजतन, उसकी मौके पर ही मौत हो गई. फिर आरोपी ने अपने बड़े भाई और चाचा को बुलाया. पुलिस ने बताया कि तीनों ने जुर्म छिपाने के इरादे से लड़की की लाश खेत में दबा दी थी.
मामला ऐसे सामने आया
आरोपी के चाचा ने नशे में अपने एक दोस्त को मर्डर की जानकारी दी. यह बात गांव में अफवाह बनकर फैल गई और आखिर में लड़की के माता-पिता को पता चली. जब वे उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी बेटी के गायब होने की कंप्लेंट दर्ज कराई. उसने पहले अपने माता-पिता को बताया था कि वह एक दोस्त के घर पर रह रही है. वह लगातार उनसे कॉन्टैक्ट में थी और हाल ही में उसने कहा था कि वह जल्द ही घर लौट आएगी. साथ ही, कहा जा रहा है कि दोनों नाबालिग कुछ महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में थे.
पुलिस ने मामले के सिलसिले में आरोपी लड़के और उसके परिवार से पूछताछ की है. इस दौरान, पुलिस ने कहा कि उसने मर्डर की बात कबूल कर ली. कोडिहल्ली पुलिस ने मर्डर और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया.
बॉडी कब्र से निकाली गई और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा
तहसीलदार की मौजूदगी में शनिवार को लड़की की बॉडी जमीन खोदकर निकाली गई और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दी गई. बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसपी श्रीनिवास गौड़ा ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद और जानकारी मिलेगी.