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समुद्र तट पर 16 वर्षीय घुड़सवार ने 6 साल की बच्ची को किया 'बैड टच', भीड़ ने पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया

चेन्नई के मरीना बीच पर 6 साल की बच्ची के साथ हुई घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है.

Marina Beach in Chennai
चेन्नई का मरीना बीच. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 10:47 PM IST

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चेन्नई: चेन्नई के मरीना बीच पर 6 साल की बच्ची के साथ घोड़े की सवारी के दौरान यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. इस शर्मनाक हरकत के आरोप में पुलिस ने एक 16 वर्षीय लड़के को हिरासत में लेकर पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

क्या है घटना

चेन्नई के पास तांबरम इलाके का रहने वाला एक कपल शनिवार की रात अपने 6 साल की बच्ची के साथ गाड़ी से मरीना बीच पर गये थे. मरीना बीच पर तमिलनाडु स्लम क्लीयरेंस बोर्ड के रिहायशी मकानों के सामने अपनी कार पार्क करने के बाद, वे अपने बच्चे के साथ रेत पर टहलने लगे. उसी समय, छोटी बच्ची अपने माता-पिता से घोड़े की सवारी करने की जिद करने लगी.

इसके बाद, माता-पिता ने समुद्र तट पर मौजूद एक घोड़ा चलाने वाले से अपने बच्चे को थोड़ी दूर घुमाने के लिए कहा. घोड़ा चलाने वाले ने बच्ची को घोड़े पर बैठाया और उसे एक अंधेरे, बिना रोशनी वाले इलाके की तरफ ले गया. जब माता-पिता ने चिल्लाकर उसे तुरंत वापस आने को कहा, तो वह लड़की को वापस ले आया.

बच्ची ने बैड टच के बारे में बताया

इसके बाद माता-पिता ने उसे डांटते हुए पूछा, "तुम बच्चे को अंधेरे इलाके में क्यों ले गए थे?" इसके बाद, जब बच्ची से पूछा गया, तो उसने अपने माता-पिता को बताया कि घोड़ा चलाने वाले ने उसे गलत तरीके से छुआ (बैड टच किया) था. यह सुनकर हैरान-परेशान माता-पिता ने उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भाग गया.

लोगों ने दौड़ाकर पकड़ा

मरीना बीच पर मौजूद लोगों ने यह देखा, तो उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया. लोगों ने उसकी पिटाई की और फिर उसे मरीना पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया. वहां उस लड़के के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर लड़के से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने गिरफ्तार लड़के को बाल सुधार गृह (जुवेनाइल रिफॉर्म स्कूल) भेजने का फैसला किया है.

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