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समुद्र तट पर 16 वर्षीय घुड़सवार ने 6 साल की बच्ची को किया 'बैड टच', भीड़ ने पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया

चेन्नई का मरीना बीच. ( ETV Bharat )