141 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने की तिजोरी, जानिए तिजोरी का राज

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चिंतापल्ली में 1884 में बना यह विशाल लोहे का बक्सा मजबूत और सुरक्षित है.

Iron Box
141 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने की तिजोरी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 11:36 AM IST

2 Min Read
चिंतापल्ली (आंध्र प्रदेश) : पहली नजर में यह एक साधारण लोहे का बक्सा लग सकता है, लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली संरचना के पीछे इतिहास का एक दिलचस्प नमूना छिपा है. मद्रास में 1884 में बना यह विशाल लोहे का बक्सा 141 साल बाद भी मजबूती से खड़ा है.

भारत की आजादी से बहुत पहले, इस बक्से को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चिंतापल्ली उप-कोषागार कार्यालय की सबसे कीमती संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था.

गौर करें तो उप-कोष कार्यालय, जो आज भी अपनी ब्रिटिशकालीन इमारत में संचालित होता है, ने इस दुर्लभ लोहे के संदूक को बड़ी सावधानी से संरक्षित रखा है. 3,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजनी, यह कोई साधारण तिजोरी नहीं है.

अकेले इस संदूक की छत का वजन लगभग 500 किलोग्राम है. अगर चार लोग मिलकर इसे उठाने या खोलने की कोशिश भी करें, तो भी इसे हिलाना नामुमकिन होगा. उन दिनों जब तकनीक और सुरक्षा प्रणालियां सीमित थीं, ऐसा संदूक चोरी से सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था.

अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटिश काल में, इसका इस्तेमाल नकदी, सोना और जरूरी सरकारी दस्तावेज रखने के लिए किया जाता था. इस संदूक की कारीगरी और मजबूती के कारण पेशेवर चोर भी इसे तोड़ नहीं सकते थे. आजादी के बाद भी, यह संदूक कई सालों तक अपने काम आता रहा. हालांकि, आधुनिक तिजोरियों के आने और इतनी भारी वस्तु को ले जाने में बढ़ती कठिनाई के कारण, यह अंततः इस्तेमाल से बाहर हो गया.

आज भी, यह उसी कार्यालय में है, अछूता है, फिर भी आने वाले लोग इसकी प्रशंसा करते हैं. यह एक बीते युग के इंजीनियरिंग कौशल और दूरदर्शिता का प्रतीक है, जो चुपचाप यह बताता है कि कैसे धन और रहस्यों की रक्षा की जाती थी.

यह 141 साल पुराना लोहे का बक्सा, न केवल अतीत का अवशेष है; यह औपनिवेशिक काल की मजबूती, स्थायित्व और विरासत की याद दिलाता है.

ये भी पढ़ें - टाइपराइटर जो बयां करता है कोई कहानी! शांतिनिकेतन प्रदर्शनी में पुरानी यादें ताजा

