141 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने की तिजोरी, जानिए तिजोरी का राज

चिंतापल्ली (आंध्र प्रदेश) : पहली नजर में यह एक साधारण लोहे का बक्सा लग सकता है, लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली संरचना के पीछे इतिहास का एक दिलचस्प नमूना छिपा है. मद्रास में 1884 में बना यह विशाल लोहे का बक्सा 141 साल बाद भी मजबूती से खड़ा है. भारत की आजादी से बहुत पहले, इस बक्से को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चिंतापल्ली उप-कोषागार कार्यालय की सबसे कीमती संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था. गौर करें तो उप-कोष कार्यालय, जो आज भी अपनी ब्रिटिशकालीन इमारत में संचालित होता है, ने इस दुर्लभ लोहे के संदूक को बड़ी सावधानी से संरक्षित रखा है. 3,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजनी, यह कोई साधारण तिजोरी नहीं है. अकेले इस संदूक की छत का वजन लगभग 500 किलोग्राम है. अगर चार लोग मिलकर इसे उठाने या खोलने की कोशिश भी करें, तो भी इसे हिलाना नामुमकिन होगा. उन दिनों जब तकनीक और सुरक्षा प्रणालियां सीमित थीं, ऐसा संदूक चोरी से सुरक्षा का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था.