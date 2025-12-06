परीक्षा पे चर्चा का 9वां एडिशन जनवरी 2026 में होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू
पीएम मोदी की सालाना परीक्षा पे चर्चा का नौवां एडिशन जनवरी 2026 में होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है.
Published : December 6, 2025 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सालाना परीक्षा पे चर्चा का नौवां एडिशन जनवरी 2026 में होगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी तक खुले हैं. यह जानकारी शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "परीक्षा पे चर्चा अपने नौवें एडिशन के साथ वापस आ गई है. भारत और विदेश के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स प्रधानमंत्री के साथ एग्जाम स्ट्रेस पर चर्चा करेंगे और एग्जाम को एक उत्सव (त्योहार) की तरह, जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा मानकर मनाएंगे."
प्रतिभागियों को चुनने के लिए, 1 दिसंबर से 11 जनवरी तक MyGov पोर्टल पर बहु विकल्पीय प्रश्न वाली एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं.
Registrations lines are LIVE!— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) December 6, 2025
Join the 9th Edition of #ParikshaPeCharcha and turn exam season into a journey of confidence, growth, and joyful learning.
Students (Classes 6–12), teachers, and parents — register now at:
🔗 https://t.co/QkxTHKZntH
Let’s come together to make… pic.twitter.com/sHm6dfE6JE
परीक्षा पे चर्चा का आठवां एडिशन इस साल 10 फरवरी को टेलीकास्ट किया गया था. यह बातचीत राजधानी के सुंदर नर्सरी में एक नए और नए तरीके से हुई थी. इसमें अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जो सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों और सीबीएसई स्कूलों के थे.
इस संस्करण में खेल, अनुशासन, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी जैसे टॉपिक पर सात अलग-अलग एपिसोड भी थे, जिसमें मशहूर लोगों से प्रेरणा देने वाली बातें बताई गईं.
2025 में, परीक्षा पे चर्चा ने एक शानदार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 245 से अधिक देशों के स्टूडेंट्स, 153 देशों के टीचर्स और 149 देशों के अभिभावकों ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में 2018 में पहले एडिशन में सिर्फ 22,000 प्रतिभागी थे, जबकि 2025 में आठवें एडिशन में रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़कर 3.56 करोड़ हो गई है. इसके साथ ही, परीक्षा पे चर्चा 2025 से जुड़ी देश भर में जन आंदोलन गतिविधि में 1.55 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिससे कुल भाग लेने वाले प्रतिभागियों का आंकड़ा लगभग 5 करोड़ हो गया.
ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री कार्यालय का बदल गया नाम, 'सेवा तीर्थ' के नाम से जाना जाएगा