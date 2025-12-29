ETV Bharat / bharat

'95 प्रतिशत कैडर मेरे पीछे... आपके पास कौन' रामदास ने अंबुमणि से पूछे सवाल

रामदास ने कहा कि, उन्हें अब तक किसी पद की लालसा नहीं रही. अगर होती तो राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचे पदों पर आसीन होते.

5 percent of the cadres are behind me... Who do you have? Ramadoss lashes out at Anbumani
पीएमके के फाउंडर रामदास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: तमिलनाडु में पट्टाली मक्कल काची (PMK) की एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल काउंसिल की मीटिंग आज सलेम में पीएमके के फाउंडर रामदास की नेतृत्व में हुई. इस बैठक में 27 प्रस्ताव पास किए गए.

रामदास को असेंबली इलेक्शन अलायंस, उम्मीदवारों का चयन और नए पदाधिकारियों के नियुक्ति पर फैसला लेने का अधिकार देना शामिल है. इसके अलावा, पासुमई थायगम संगठन के प्रेसिडेंट पद से सौम्या अंबुमणि को हटाकर श्रीकांति को नया प्रेसिडेंट बनाने का प्रस्ताव पास किया गया.

जनरल काउंसिल मीटिंग में बोलते हुए, रामदास ने कहा, "मैं इस समय भ्रमित हूं कि क्या कहूं और क्या न कहूं. क्योंकि यह समय मेरे पास अपनी सारी तकलीफ बताने और शेयर करने के लिए काफी नहीं है. आप इस जनरल काउंसिल की बैठक में गठबंधन के बारे में सुनने की उम्मीद से आए होंगे. जब आप घर लौटें और कोई आपसे अलायंस के बारे में पूछे, तो उन्हें बताएं कि PMK का बनाया अलायंस निश्चित रूप से जीतने वाला अलायंस होगा."

उन्होंने कहा कि, अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, जनरल काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी चल रही है, उसे देखें तो 95 प्रतिशत कैडर उनके पीछे हैं. उन्होंने कहा कि, अंबुमणि के पीछे 5 प्रतिशत कैडर भी नहीं हैं, लेकिन वह लाखों-करोड़ों रुपये धोखा देने वाले कामों में खर्च कर रहे हैं जो कभी कामयाब नहीं होगा. उन्होंने अंबुमणि पर निशाना साधते हुए कहा कि, लोग मेरे पीछे खड़े हैं, उनके पीछे कौन हैं.

उन्होंने कहा कि, उन्हें अब तक किसी पद की लालसा नहीं रही. अगर पद की लालसा होती तो राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचे पदों पर आसीन होते. उन्होंने कहा कि, जब वे अंबुमणि के बारे में सोचते हैं तो कभी-कभी नींद की गोलियां भी उन्हें सोने में मदद नहीं करती. लेकिन जब वे अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें नींद आ जाती है.

उन्होंने कहा कि, उन्हें खुशी है कि हर दिन कम से कम 500 लोग उनसे मिलते हैं. पीएमके के फाउंडर रामदास ने कहा कि, वे लोगों के बिना कुछ भी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि, वे इस चुनाव में अंबुमणि को सही सबक सिखाएंगे. उन्होंने कहा कि, आने वाले 2026 के चुनावों में एक जीतने वाला गठबंधन बनाएंगे.

ये भी पढ़ें: 'बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस के लिए वोट बैंक', असम में गरजे अमित शाह

TAGGED:

PATTALI MAKKAL KATCHI
S RAMADOSS
TAMIL NADU POLITICS
ANBUMANI
RAMADOSS LASHES OUT AT ANBUMANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.