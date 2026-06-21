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'मौत आए तो काम करते हुए..' यह दुआ मांगने वाले बिहार के 92 वर्षीय इदरीस मियां यूं कमा रहे स्वाभिमान की रोटी

92 की उम्र में भी बच्चों पर बोझ बनने के बजाय, इदरीस मियां हाथों में हथौड़ी थामकर स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जी रहे हैं

92 AGE ELDERLY LABOUR IDRIS MIYAN
92 वर्षीय इदरीस मियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 9:05 PM IST

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गया: "खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है." यह मशहूर कहावत बिहार के एक बुजुर्ग पर बिल्कुल सटीक बैठती है. जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अटूट इच्छा शक्ति से उम्र की हर सीमा को पीछे छोड़ दिया है. आज के दौर में जहां लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, वहीं वह समाज के लिए एक बड़ी मिसाल बने हुए हैं.

92 की उम्र में कमाल: बिहार के गया जिला मुख्यालय से करीब 95 किलोमीटर दूर कोठी थाना क्षेत्र का इमनाबाद गांव है. इसी गांव के निवासी मोहम्मद इदरीस मियां 92 साल की उम्र में भी निरंतर कठिन मजदूरी करते हैं. इस उम्र में मेहनत करके वह हर महीने 18000 से 20000 रुपए बहुत ही सम्मान के साथ कमा लेते हैं.

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वायरिंग काम के हैं माहिर: वह नए भवनों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए हथौड़ी और छेनी से दीवारों और छतों की कटिंग करते हैं. उनके हाथों की कारीगरी और फिनिशिंग बिल्कुल ग्राइंडर मशीन जैसी सटीक और खूबसूरत होती है. यही वजह है कि कोठी थाना क्षेत्र में जितने भी नए भवनों का निर्माण होता है, उनमें इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए छतों और दीवारों की कटिंग इदरीस मियां ही करते हैं.

40 साल से नहीं गए डॉक्टर के पास: वे इस काम के लिए पूरे क्षेत्र में बेहद माहिर माने जाते हैं. इदरीस मियां कहते हैं कि वह इस काम को वे 20 साल की उम्र से निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. गयाजी निवासी इदरीस मियां कहते हैं कि वह पिछले 40 सालों में एक बार भी अस्पताल या किसी चिकित्सक के पास इलाज के लिए नहीं गए हैं.

बीपी और शुगर से मुक्त: वे इतनी उम्र हो जाने के बाद भी पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त, एक्टिव और स्वस्थ हैं. इस उम्र में भी उन्हें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या गैस्ट्रिक जैसी कोई आम बीमारी भी नहीं है. वह आज भी रोजाना 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जिससे उनकी सेहत बेहतरीन बनी हुई है.

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दीवार की कटिंग करते इदरिस मियां (ETV Bharat)

जवानी की तरह करते हैं काम: इदरीस कहते हैं कि उनके बचपन के अधिकतर मित्रों की या तो मौत हो चुकी है या जो जीवित हैं वे कई गंभीर बीमारियों की जकड़ में आ चुके हैं. लेकिन इदरीस मियां आज भी जवानी की तरह ही अपने काम-काज में पूरी लगन से लगे हुए हैं. वह अपने गांव और आसपास के पूरे क्षेत्र में शौकिया मजदूर के नाम से मशहूर हैं.

नहीं है कोई आर्थिक मजबूरी: अक्सर लोग खराब आर्थिक स्थिति, सरकारी पेंशन ना मिलने या बाल-बच्चों की अनदेखी की मजबूरी में बुढ़ापे में काम करते हैं. लेकिन इदरीस मियां के साथ ऐसी कोई परिस्थिति या पारिवारिक मजबूरी बिल्कुल भी नहीं है. इदरीस मियां को बिहार सरकार की ओर से वृद्धा पेंशन भी नियमित रूप से मिलता रहता है.

स्वाभिमानी हैं इदरीस मियां: उनके दो बेटे मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद इसराइल निजी रोजगार से जुड़े हुए हैं. इसके बावजूद इदरीस मियां खुद मजदूरी करते हैं ताकि वह हमेशा स्वाभिमानी बने रहें. वह एक दिन की 600 से 700 रुपए मजदूरी लेते हैं और खुश रहते हैं.

खुद लेते हैं काम का ठेका: इदरीस के मुताबिक ज्यादातर वे खुद ही अपने काम का ठेका लेते हैं और वह अकेले ही उस पूरे काम को जिम्मेदारी से करते हैं. इस उम्र में मेहनत करके इतनी राशि कमाना लाखों रुपए से कम नहीं माना जाता है. इदरीस मियां एक बेहद खुद्दार व्यक्ति हैं और वह चाहते हैं कि अपने पुराने काम को कभी ना छोड़ें.

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चारपाई पकड़ने का है डर: इदरीस मियां की पत्नी जहरा बीबी ने बताया कि वह कहते हैं कि घर बैठ कर क्या करेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो वो चारपाई पकड़ लेंगे यानी हाथ-पैर काम करना बंद कर देंगे. जवानी में किसी का सहारा नहीं लिया, आज बुढ़ापे में भी वह किसी का सहारा नहीं लेना चाहते हैं. उनकी जिद के आगे परिवार के सभी लोग पूरी तरह से झुक गए हैं

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पत्नी जहरा बीबी के साथ इदरीस मियां (ETV Bharat)

"हमारे बच्चे काम करने से मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं. हमारे लिए ये गर्व की बात है कि मेरे पति खुद का और मेरा सारा खर्च खुद इस उम्र में भी उठाते हैं." - जहरा बीबी, पत्नी

देशी नुस्खे से करते हैं इलाज: इदरीस किसी भी तरह की कोई भी अंग्रेजी दवा नहीं खाते हैं. अगर कभी-कभार कोई छोटी-मोटी तकलीफ हुई भी तो वह खुद देशी नुस्खे से अपना इलाज कर लेते हैं. इदरीस मियां कहते हैं कि घर का उतना काम नहीं है कि उसी में चौबीसों घंटे लगे रहें. इसी वजह से वह घर के बाहर जा कर मजदूरी करते हैं ताकि मन लगा रहे.

"मैं शौकिया मजदूरी करता हूं,मजदूरी इसलिए भी करता हूं ताकि मैं खुद हमेशा स्वस्थ रहूं.अपना पूरा खर्च खुद उठा लूं और किसी पर बोझ नहीं बनूं." - इदरीस मियां

आत्मनिर्भर रहने की है चाह: इदरीस बताते हैं कि उनके दो बेटे और एक बेटी हैं, तीनों शादीशुदा हैं और अपने वैवाहिक जीवन में बेहद खुश हैं. बेटा और दामाद उन्हें काम करने से मना भी करते हैं और घर का पूरा खर्च भी खुशी-खुशी देते हैं. बेटे मना करते हैं तो कभी-कभार घर में थोड़ी नाराजगी भी पैदा हो जाती है. लेकिन इदरीस सोचते हैं कि वह खुद पूरी तरह आत्मनिर्भर रहें.

बच्चों को देते हैं पैसे: उनका मानना है कि वह किसी भी काम के लिए बच्चों पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहें. वह खुद जिस तरह से उन्हें बचपन में पैसे देते थे, आज भी अपनी कमाई से उन्हें पैसे देते हैं. उनका मानना है कि अगर हम मेहनत करते रहें तो हमेशा पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे.

"रोज का मेरा खर्च मात्र 100 रुपए है. किसी तरह के नशे का आदत नहीं है. सिर्फ खैनी खाते हैं वह भी अब छोड़ दूंगा. रोज 100 रुपए बेटों से नहीं मांग सकते, हालांकि बेटा लोग हर दिन 100 रुपए आसानी से दे सकते हैं, लेकिन हमको मांगना नहीं है"- इदरीस मियां

मशीनों पर बढ़ी निर्भरता: इदरीस मियां कहते हैं कि पहले लोग मेहनत खूब करते थे, अब तो हर काम में मशीनों का सहारा लिया जाता है. लोगों का खान-पान भी अब पूरी तरह बदल गया है. हम आज भी अपने ही खेत से पैदा हुए शुद्ध अनाज का ही भोजन करते हैं जिससे ताकत मिलती है.

इच्छा शक्ति से जीता जीवन: ईटीवी से बात करते हुए इदरीस मियां ने कहा कि मैं नमाज में दुआ करता हूं कि मेरा जीवन जितना भी हो लेकिन जब भी मौत आए तो काम करते हुए आए. आज भी वह 30 केजी का भारी बोरा आसानी से उठा लेते हैं.

आंखों की रोशनी है अच्छी: इदरीस कहते हैं कि उन्हें सुनने में ना तो कोई दिक्कत है और ना ही उनके दांत पूरी तरह से खराब हुए हैं. उनकी आंखों की रोशनी भी अच्छी है. सिर्फ दीवार कटिंग के समय वह चश्मा पहनते हैं, ताकि काम की धूल और गर्द उनकी आंखों में नहीं जाए.

रीढ़ की हड्डी है टेढ़ी: उनकी कमर बुढ़ापे के कारण या किसी बीमारी के कारण नहीं झुकी हुई है. बल्कि 30 साल पहले एक दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी टूट कर टेढ़ी होने की वजह से वह झुक गए हैं. वह उस पुरानी दुर्घटना को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं.

हादसे के बाद भी नहीं हारी हिम्मत: इदरीस ने हादसे को याद करते हुए कहा कि वे काम करते हुए छत से गिर गए थे, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे. तब उनके परिवार ने उनका इलाज कराया था जिसकी वजह से वह ठीक हुए. तब डॉक्टर ने कहा था कि आप जीवन भर चल-फिर नहीं पाएंगे.

डॉक्टरों को कर दिया हैरान: इदरीस मियां ने तब डॉक्टर से कहा था कि बस आप मेरी हड्डी जोड़ दीजिए, चलना-फिरना मेरा काम है. वह रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी मात्र 4 महीने में दौड़ने लगे थे. डॉक्टर ने उन्हें छोटा बच्चा भी गोद लेने से मना किया था. लेकिन वह 4 महीने बाद ही 50 केजी की भारी बोरी उठाने लगे थे. उनका कहना है कि अगर वह उस समय डॉक्टर के कहने पर काम-काज छोड़ देते तो आज दुनिया में नहीं रहते. या फिर वह हमेशा के लिए बिस्तर पर ही पड़े रहते.

मिट्टी के घर से है लगाव: इदरीस मियां का खुद का घर पूरी तरह से मिट्टी का बना हुआ है. उनके पास लगभग 19 डिसमिल जमीन भी है. उनके घर के बाहर ईंटें भी काफी संख्या में रखी हुई नजर आती हैं. वह कहते हैं कि ईंटें बेटों ने पक्का मकान बनवाने के लिए मंगवाई हैं. अब उनके बेटे अलग से एक पक्के का भी मकान बनाएंगे. लेकिन उनकी इच्छा यही है कि वह जीवन भर मिट्टी के घर में ही रहें क्योंकि उन्हें मिट्टी से जुड़े रहना पसंद है.

पसंदीदा है मकई की रोटी: इदरीस शाकाहारी भोजन करते हैं और बचपन से अब तक उनका पसंदीदा भोजन चकोरा का साग और मकई की रोटी है. उनका मानना है कि आज के लोग इतने कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे मिलावटी सामान खाते हैं. इदरीस मियां के मुताबिक वे बाहर का मिलावटी सामान बिल्कुल नहीं खाते हैं. शाम 6 बजे तक रात्रि का भोजन करने के साथ ही रात 8 बजे तक सो जाते हैं.

सुबह करते हैं वर्जिश: इसके बाद इदरिस सुबह 4 बजे उठ कर थोड़ी वर्जिश कर लेते हैं ताकि फिटनेस बनी रहें. काम पर जाने से पहले वह पेट भरकर अच्छा नाश्ता करते हैं. इदरिस के मुताबित वे आज भी इतना खाना खा लेते हैं जितना कोई जवान नहीं खा पाएगा, लेकिन रात्रि भोजन में सिर्फ दो रोटी ही खाते हैं.

चाचा हैं ऑलराउंडर: इदरीस मियां के घर में कारपेंटर का काम कर रहे अशोक कुमार ने बताया कि चाचा जी तो ऑलराउंडर हैं, वे घर के निर्माण में राजमिस्त्री से लेकर कारपेंटर तक का काम कर लेते हैं. वास्तविकता यही है कि उनकी उम्र के लोग इस तरह के कार्य नहीं कर पाएंगे.हम उनसे उम्र में 35-40 साल छोटे होंगे, लेकिन दिनभर काम करने के बाद हमारा शरीर बुरी तरह थक जाता है. चाचा को देखते हैं कि वह बाहर मजदूरी करके आने के बाद भी घर के कामकाज में लग जाते हैं.

सबकी मदद को रहते हैं तैयार: इदरीस किसी के घर में भी, चाहे वे गरीब हो या किसी भी धर्म जाति का हो, सभी की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं. गरीब के घर में तो वह काम की मजदूरी तक नहीं लेते हैं. वह बहुत खुद्दार हैं और उन्हें काम करते देख लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं.स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शब्बन सुल्तान रिजवी ने कहा कि इस उम्र में भी मजदूरी करना बेहद सराहनीय कार्य है और ये समाज के लिए प्रेरणा भी है कि इंसान अगर हमेशा मेहनत करता रहे तो उम्र की कोई बाधा नहीं होगी.

काम की नहीं होगी कमी: स्थानीय नागरिक शब्बीर अशरफी ने कहा कि लोग अक्सर प्रार्थना करते हैं कि भगवान हाथ-पैर ठीक रखे और वे किसी पर बोझ न बनें, यह दुआ इदरीस मियां पर फिट बैठती है. वे उन बेरोजगारों के लिए एक बड़ा सबक और उदाहरण हैं जो काम न मिलने का बहाना बनाते हैं, यदि आपमें जज्बा है तो काम जरूर मिलेगा.

श्रम ही वास्तविक जीवन है: कहते है कि "श्रम ही जीवन का आधार है, इसके बिना सब बेकार है." इदरीस मियां की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची इच्छा शक्ति और ईमानदारी से की गई मेहनत इंसान को कभी बूढ़ा नहीं होने देती. उनका यह जज्बा आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है.

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