बिहार चुनाव में नोटा NOTA का बड़ा असर, 99 सीटों पर जीत हार को कर दिया प्रभावित
हर चुनाव अपने साथ कुछ नया लाता है. बिहार में जहां एक ओर जमकर वोटिंग हुई, वहीं मतदाताओं ने नोटा का भी खूब इस्तेमाल किया.
Published : November 15, 2025 at 8:01 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को संपन्न हुआ. कुल 67% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के पहले विधानसभा चुनाव के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. इस बार 3.51 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डालकर लोकतांत्रिक भागीदारी को एक नई ऊंचाई दी. लेकिन इन सबके बीच 910730 मतदाताओं ने नोटा बटन दबा कर बताया कि उनके नजर में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं रहे.
नोटा की हिस्सेदारी में हल्की बढ़त : इस बार चुनाव में NOTA यानी "None Of The Above" का प्रतिशत 1.81% दर्ज किया गया. चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल 910730 वोट ऐसे मतदाताओं के थे जिन्होंने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया. यह 2020 की तुलना में मामूली बढ़त को दर्शाता है, लेकिन व्यापक राजनीतिक असंतोष का संकेत देने के लिए यह प्रतिशत अभी भी सीमित माना जा रहा है.
2020 के मुकाबले बढ़ा, 2015 की तुलना में कम : 2020 के विधानसभा चुनाव में नोटा की हिस्सेदारी 1.68% यानी करीब 706252 वोटों की थी. इस बार प्रतिशत बढ़ा जरूर है, लेकिन यह वृद्धि बेहद हल्की है. दूसरी ओर 2015 में नोटा ने बड़ी छलांग लगाई थी जब 2.48% मतदाताओं ने इसे चुना था.
243 सीटों में से 99 पर प्रभावी रहा नोटा : चुनाव विश्लेषण में यह दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि 243 विधानसभा सीटों में से 99 सीटों पर नोटा तीसरे या चौथे स्थान पर रहा. इनमें 29 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर और 70 सीटों पर चौथे स्थान पर रहा. यह दर्शाता है कि कई क्षेत्रों में मतदाता मुख्य उम्मीदवारों से असंतुष्ट दिखे और उन्हें पूरी तरह खारिज करने का विकल्प चुना.
पिपरा सीट पर सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबा : पूरे राज्य में सबसे अधिक नोटा वोट पिपरा (42) विधानसभा सीट पर दर्ज किए गए, जहां कुल 10691 मतदाताओं ने नोटा का चयन किया. यहां नोटा वोट चौथे नंबर पर रहा लेकिन कई उम्मीदवारों से अधिक वोट नोटा को मिले. यह संख्या किसी भी उम्मीदवार द्वारा हासिल कुछ वोटों के लगभग बराबर रही, जिससे यहां की चुनावी तस्वीर काफी रोचक बन गई.
कई सीटों पर जीत हार से ज्यादा नोटा का आंकड़ा : चुनाव परिणामों के बाद कई सीटें ऐसी सामने आईं जहां विजेता और हारने वाले के बीच का अंतर नोटा वोटों से भी कम था. ऐसे मामलों में यह चर्चा तेज हो गई कि यदि नोटा न होता तो परिणाम किस दिशा में जाता. हालांकि नोटा का चुनाव परिणाम पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह राजनीतिक दलों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी का काम करता है.
नोटा जोड़ने का उद्देश्य और गोपनीयता का महत्व : नोटा को 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईवीएम में शामिल किया गया था, ताकि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद न करने पर भी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें. इससे पहले 49-O फॉर्म भरना पड़ता था जिससे मतदाता की पहचान उजागर हो जाती थी. नोटा ने इस व्यवस्था को पूरी तरह गोपनीय और सहज बना दिया है.
''नोटा का बढ़ता प्रतिशत यह दिखाता है कि मतदाताओं में अपने अधिकार को लेकर जागरूकता बढ़ रही है. हालांकि अभी भी इसका स्तर इतना नहीं है कि राजनीतिक दल इसे प्राथमिक खतरे के रूप में देखें. फिर भी, 99 सीटों पर तीसरे और चौथे स्थान तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि जनता उम्मीदवारों से असंतोष जताने लगी है.''- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
