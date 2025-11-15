ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में नोटा NOTA का बड़ा असर, 99 सीटों पर जीत हार को कर दिया प्रभावित

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को संपन्न हुआ. कुल 67% से अधिक मतदान दर्ज किया गया, जो 1951 के पहले विधानसभा चुनाव के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. इस बार 3.51 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने वोट डालकर लोकतांत्रिक भागीदारी को एक नई ऊंचाई दी. लेकिन इन सबके बीच 910730 मतदाताओं ने नोटा बटन दबा कर बताया कि उनके नजर में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं रहे.

नोटा की हिस्सेदारी में हल्की बढ़त : इस बार चुनाव में NOTA यानी "None Of The Above" का प्रतिशत 1.81% दर्ज किया गया. चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल 910730 वोट ऐसे मतदाताओं के थे जिन्होंने किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं किया. यह 2020 की तुलना में मामूली बढ़त को दर्शाता है, लेकिन व्यापक राजनीतिक असंतोष का संकेत देने के लिए यह प्रतिशत अभी भी सीमित माना जा रहा है.

ईटीवी भारत GFX. (सौ. ECI + ETV Bharat Design)

2020 के मुकाबले बढ़ा, 2015 की तुलना में कम : 2020 के विधानसभा चुनाव में नोटा की हिस्सेदारी 1.68% यानी करीब 706252 वोटों की थी. इस बार प्रतिशत बढ़ा जरूर है, लेकिन यह वृद्धि बेहद हल्की है. दूसरी ओर 2015 में नोटा ने बड़ी छलांग लगाई थी जब 2.48% मतदाताओं ने इसे चुना था.

243 सीटों में से 99 पर प्रभावी रहा नोटा : चुनाव विश्लेषण में यह दिलचस्प तथ्य सामने आया है कि 243 विधानसभा सीटों में से 99 सीटों पर नोटा तीसरे या चौथे स्थान पर रहा. इनमें 29 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर और 70 सीटों पर चौथे स्थान पर रहा. यह दर्शाता है कि कई क्षेत्रों में मतदाता मुख्य उम्मीदवारों से असंतुष्ट दिखे और उन्हें पूरी तरह खारिज करने का विकल्प चुना.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पिपरा सीट पर सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबा : पूरे राज्य में सबसे अधिक नोटा वोट पिपरा (42) विधानसभा सीट पर दर्ज किए गए, जहां कुल 10691 मतदाताओं ने नोटा का चयन किया. यहां नोटा वोट चौथे नंबर पर रहा लेकिन कई उम्मीदवारों से अधिक वोट नोटा को मिले. यह संख्या किसी भी उम्मीदवार द्वारा हासिल कुछ वोटों के लगभग बराबर रही, जिससे यहां की चुनावी तस्वीर काफी रोचक बन गई.