ETV Bharat / bharat

खेत के गड्ढे में गिरा 9 साल का शिवम, मौके पर हुई मौत...पतंग लूटने के लिए भागा था

परिजनों का आरोप है कि,अपने निजी लाभ के लिए किसान ने खेत में इतना गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें गिरने से बच्चे की जान चली गई.

-9 year old child dies after falling into deep pit on Basant Panchami in Maqsuda area of jalandhar
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालंधर: पंजाब के जालंधर में बसंत पंचमी के दिन कई जगहों पर भारी बारिश हुई. ऐसे में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी रही. इसी दौरान एक बच्चा खेलते-खेलते गहरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह बारिश एक परिवार के लिए दुखदायी साबित हुआ. मकसूदा क्षेत्र में सुरानुसी पेट्रोल पंप के पास एक किसान ने अपनी फसल को बरसाती पानी से बचाने के लिए करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा था, जिसमें बच्चे के गिरने से मौत हो गई.

खबर के मुताबिक, दोपहर को बारिश रूकने के बाद बच्चे पतंग उड़ाने लगे. उसी दौरान पतंग लूटने के लिए खेत की ओर बच्चों दौड़े. दौड़ते-दौड़ते एक 9 साल का बच्चा खेत में बने गहरे गड्ढे में गिर गया. बच्चे को गड्ढे में गिरा देख घबरा गए और घर चले गए.

जब काफी देर तक बच्चा अपने घर वापस नहीं लौटा तो परिवार को चिंता हुई. उन्होंने बच्चे की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे. काफी देर तक खोजबीन के बाद भी बच्चे का पता नहीं चला. इसके बाद परिवार ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना नंबर एक की पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाशी जुट गई. जांच के दौरान रात करीब 8 बजे खेत से बच्चे का शव गहरे खोदे गड्ढे से बरामद किया.

मृतक बच्चे की पहचान शिवम के रूप में हुई है. बच्चे के परिजनों ने किसान पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अपने निजी लाभ के लिए किसान ने खेत में इतना गहरा गड्ढा खोदा, जिसकी वजह से उनके बच्चे की जान चली गई.

परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित किसान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है. थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि उनकी टीम मामले की जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र: युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

TAGGED:

9 YEAR OLD CHILD DIES
JALANDHAR IN PUNJAB
POLICE INVESTIGATION
DEEP PIT
9 YEAR OLD CHILD DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.