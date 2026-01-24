ETV Bharat / bharat

खेत के गड्ढे में गिरा 9 साल का शिवम, मौके पर हुई मौत...पतंग लूटने के लिए भागा था

जालंधर: पंजाब के जालंधर में बसंत पंचमी के दिन कई जगहों पर भारी बारिश हुई. ऐसे में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी रही. इसी दौरान एक बच्चा खेलते-खेलते गहरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

यह बारिश एक परिवार के लिए दुखदायी साबित हुआ. मकसूदा क्षेत्र में सुरानुसी पेट्रोल पंप के पास एक किसान ने अपनी फसल को बरसाती पानी से बचाने के लिए करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा था, जिसमें बच्चे के गिरने से मौत हो गई.

खबर के मुताबिक, दोपहर को बारिश रूकने के बाद बच्चे पतंग उड़ाने लगे. उसी दौरान पतंग लूटने के लिए खेत की ओर बच्चों दौड़े. दौड़ते-दौड़ते एक 9 साल का बच्चा खेत में बने गहरे गड्ढे में गिर गया. बच्चे को गड्ढे में गिरा देख घबरा गए और घर चले गए.

जब काफी देर तक बच्चा अपने घर वापस नहीं लौटा तो परिवार को चिंता हुई. उन्होंने बच्चे की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे. काफी देर तक खोजबीन के बाद भी बच्चे का पता नहीं चला. इसके बाद परिवार ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना नंबर एक की पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाशी जुट गई. जांच के दौरान रात करीब 8 बजे खेत से बच्चे का शव गहरे खोदे गड्ढे से बरामद किया.