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जोधपुर में बड़ा हादसा: फलोदी में 1000 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 9 साल का मासूम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

जोधपुर: फलोदी जिले के लोहावट पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौसर के मतौड़ा थाना अंतर्गत पूनियों की ढाणी में गुरुवार को एक 9 वर्षीय बालक खुले बोरवेल में गिर गया. घटना का पता चलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और SDRF टीम को बुलाया गया.

फिलहाल बचाव दल बोरवेल के अंदर बच्चे को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है. इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाकर उससे संपर्क करने और उसकी स्थिति जानने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है. इधर, घर के इकलौते बेटे के बोरवेल में गिर जाने से उसके माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. फलोदी पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी इस घटना की जानकारी साझा की है.

रिपेयरिंग का काम चल रहा था: पुलिस के अनुसार, पांचाराम भील के खेत के बोरवेल की मशीन खराब हो गई थी, जिसके चलते पंप को बाहर निकाला गया था और वहां रिपेयरिंग का काम चल रहा था. इसी दौरान पास में खेलता हुआ उनका 9 वर्षीय बेटा भोमाराम अचानक बोरवेल के खुले गड्ढे में गिर गया, जिससे वहां चीख-पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि भोमाराम अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है. उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है.

बोरवेल 1050 फीट से ज्यादा गहरा है: मौके पर पहुंची मतौड़ा पुलिस और प्रशासन की टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है. बचाव दल ने बोरवेल में बालक की स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए कैमरे की मदद से जांच की है. बताया जा रहा है कि बोरवेल एक हजार फीट से ज्यादा गहरा है और भोमाराम उसमें करीब 640 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है. उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है. इस समय घटनास्थल पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी हुई है.

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