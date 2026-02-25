ETV Bharat / bharat

कन्नड़ एक्टर राजकुमार किडनैपिंग केस: मद्रास हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा

कन्नड़ अभिनेता राजकुमार किडनैपिंग केस में निचली अदालत ने 9 लोगों को बरी कर दिया था. हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा.

मद्रास हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 2:32 PM IST

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने गोपीचेट्टीपलायम सेशन कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें कन्नड़ एक्टर राजकुमार किडनैपिंग केस में 9 लोगों को बरी कर दिया गया था.

कन्नड़ के जाने माने एक्टर राजकुमार, जो इरोड जिले में थलावाड़ी के पास थोट्टाकजानूर में एक फार्महाउस में रह रहे थे, उन्हें 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन और उसके साथियों ने किडनैप कर लिया था.

तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने किडनैप हुए राजकुमार को रिहा करने की मांग को लेकर वीरप्पन से बातचीत करने के लिए जंगल में दो टीमें भेजी थी. कई दौर की बातचीत के बाद, बंधक बनाए गए राजकुमार को 108 दिनों बाद रिहा कर दिया गया.

इस अपहरण केस में, इरोड जिले के थलावडी पुलिस ने वीरप्पन और उसके साथियों सेथुकुली गोविंदन, चंद्रगौड़ा, मल्लू, रमेश, गोविंदराज, एंड्रिल, पसुवन्ना, पुट्टुसामी, कलमंडी रमन, मारन, सेलवन, अमृतलिंगम और नागराज के खिलाफ केस दर्ज किया. मामले में शक के आधार पर 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. हालांकि, बाद में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया. अपहरण का यह मामला केस गोपीचेट्टीपलायम के तीसरे सेशन कोर्ट में चल रहा था.

2004 में, चार्जशीट फाइल होने से पहले, वीरप्पन और उसके दो साथियों सेथुकुली गोविंदन और चंद्रगौड़ा को स्पेशल पुलिस फोर्स ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था. केस में शामिल मल्लू की जांच के दौरान मौत हो गई और रमेश कहीं छिप गया. बाकी 9 लोगों की 18 साल से गोपीचेट्टीपलायम कोर्ट में पेश हो रही थी और वे केस का सामना कर रहे थे.

इस केस में फैसला 25 सितंबर, 2018 को सुनाया गया था. जज मणि ने वीरप्पन के सभी 9 साथियों, यानी गोविंदराज, अंधीर, पसुवन्ना, पुट्टुसामी, कलमंदिरमन, मारन, सेल्वम, अमृतलिंगम और नागराज को इस केस में बरी कर दिया था.

जज मणि ने अपने आदेश में कहा, "पुलिस विभाग ने आरोपी और वीरप्पन के बीच कोई कनेक्शन साबित करने के लिए काफी सबूत पेश नहीं किए. कन्नड़ एक्टर राजकुमार और उनकी पत्नी पर्वतम्मल से पूछताछ नहीं की गई. पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ नहीं की जो जंगल में संदेशवाहक बनकर गए थे. इसलिए, क्योंकि सही सबूत पेश नहीं किए गए, इसलिए इस केस में कथित तौर पर शामिल सभी 9 लोगों को बरी किया जा रहा है."

इस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की थी. इस केस की सुनवाई जस्टिस पी. वेलमुरुगन और एम. ज्योतिरमन की बेंच के सामने हुई.

सभी पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद, आज अपना फैसला सुनाने वाले जजों ने निचली अदालत के सभी को बरी करने के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि पुलिस ने आरोप साबित करने के लिए काफी सबूत पेश नहीं किए थे.

