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तमिलनाडु: समुद्र में मछली पकड़ने गए 9 मछुआरे 7 दिनों से लापता, पीड़ित परिवार का हुआ बुरा हाल

तमिलनाडु के 9 मछुआरों के समुद्र में लापता होने के बाद पीड़ित परिवार बेचैन. ( ETV Bharat )

चेन्नई: तमिनलाडु के रहने वाले 9 मछुआरे पिछले सात दिनों से गहरे समुद्र में लापता है. वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे. इंडियन कोस्ट गार्ड ने तलाशी अभियान चलाया है. उधर पीड़ित परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है.

इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र के बीच में लापता हुए 9 मछुआरों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. चेन्नई के कासिमेदु के रहने वाले सूर्या सात दिन पहले सेल्वाझगन की मोटरबोट पर 8 मछुआरों के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे.