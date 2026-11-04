तमिलनाडु: समुद्र में मछली पकड़ने गए 9 मछुआरे 7 दिनों से लापता, पीड़ित परिवार का हुआ बुरा हाल
बताया जा रहा है कि आखिरी बार मछुआरों ने कहा कि समुद्र में तेज हवा चल रही है और मोटरबोट में पानी भर गया है.
Published : November 4, 2026 at 1:53 PM IST
चेन्नई: तमिनलाडु के रहने वाले 9 मछुआरे पिछले सात दिनों से गहरे समुद्र में लापता है. वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे. इंडियन कोस्ट गार्ड ने तलाशी अभियान चलाया है. उधर पीड़ित परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है.
इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र के बीच में लापता हुए 9 मछुआरों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. चेन्नई के कासिमेदु के रहने वाले सूर्या सात दिन पहले सेल्वाझगन की मोटरबोट पर 8 मछुआरों के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे.
इस स्थिति में नाव में डीजल कम होने के कारण, मछली पकड़ने वाला ग्रुप 29 तारीख को कासिमेदु फिशिंग हार्बर लौट आया, जरूरत के हिसाब से डीजल भरवाया और फिर से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने चला गया. इस बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें आखिरी बार निजामपट्टिनम बंदरगाह के पास मछली पकड़ते हुए देखा गया था.
उसके बाद वायरलेस और जीपीएस के जरिए उनसे संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रही. उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. इस बीच मछुआरे सूर्या ने नाव के मालिक सेल्वाझगन से संपर्क किया और उन्हें बताया कि समुद्र में तेज हवा चल रही है और पानी उनकी नाव में घुस गया है.
फिर इससे पहले कि नाव का मालिक पूछ पाता कि वे कहां मछली पकड़ रहे हैं, ड्राइवर सूर्या का सेल फ़ोन कनेक्शन कट गया और फिर फोन बंद हो गया. इससे हैरान होकर मछुआरों के परिवारों ने कासिमेदु फिशिंग हार्बर में फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई.
इसके बाद फिशरीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कोस्ट गार्ड की मदद से वे 9 लापता मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नाव की तलाश में लगे हुए हैं. इस बीच लापता मछुआरों के परिवार रोते हुए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके रिश्तेदारों का क्या हुआ. इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर और जहाज से मछुआरों की तलाश कर रहा है.